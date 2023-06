Francuskie media pieją z zachwytu! Fantastyczne słowa o Świątek

Dziennikarze strony internetowej francetvinfo.fr porównują drogę Świątek w tegorocznym French Open do "spaceru zdrowotnego" i stawiają pytanie: "kto jest w stanie zatrzymać Igę Świątek na mączce?".

"Iga Świątek jest nie do ruszenia" - podsumowuje autor i pyta "kto, jeśli nie Polka, zdoła sprowadzić Brazylijkę na ziemię?", nawiązując do kolejnej przeciwniczki raszynianki, Brazylijki Beatriz Haddad Mai, która w Paryżu rozgrywa najlepszy turniej w swojej karierze.

Dziennik "L'Equipe" wspomina natomiast, że "tym razem to był (trochę) mecz", nawiązując do ubiegłorocznego finału French Open, w którym liderka światowego rankingu całkowicie zdominowała Amerykankę, wygrywając 6:1, 6:3 w nieco ponad godzinę. Autorzy artykułu zwracają także uwagę na styl, w jakim Świątek awansowała do najlepszej czwórki turnieju.