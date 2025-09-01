Fortuna dla Świątek za awans do ćwierćfinału US Open. Pękła granica 42 milionów

Iga Świątek już teraz, w wieku ledwie dwudziestu czterech lat znajduje się na historycznym podium jeśli chodzi o zarobki na kortach wśród pań. Polkę wyprzedzają jedynie dwie legendarny siostry Williams. O ile potencjalne dogonienie Sereny to cel na następne dziesięć lat kariery, o tyle Venus widać już na horyzoncie. Mniej utytułowana z Amerykanek na przestrzeni swojej kariery zainkasowała nieco ponad 42 i pół miliona dolarów.

Świątek po pierwszej części trwającego sezonu pewnie nawet nie zerkała w kierunku drugiej w historii zawodniczki pod tym względem. Trzeba bowiem uczciwie przyznać, że do czerwca forma naszej gwiazdy nie była tak wysoka, jak nas do tego przyzwyczaiła w ostatnich latach. To oczywiście wpływało na mniejsze nagrody pieniężne dla drugiej obecnie rakiety świata.

Fortuna dla Świątek. Pękła magiczna granica

Wszystko zmieniło się po tegorocznym Wimbledonie. Za wygraną w Londynie Polka zainkasowała bowiem ponad cztery miliony dolarów, a to sprawiło, że błyskawicznie awansowała o kilka miejsc w historycznym rankingu. Do US Open Iga przystępowała jako główna faworytka do triumfu, a zarazem zgarnięcia pełnej puli równo pięciu milionów dolarów dla mistrzyni turnieju.

Aby wyprzedzić Venus Williams, Świątek potrzebuje awansu do finału. W meczu czwartej rundy z Jekateriną Eleksandrową na korcie leżała nagroda o wartości 660 tysięcy dolarów. Mecz Polki z Rosjanką stał na wysokim poziomie, ale tylko przez kilka pierwszych gemów. Ostatecznie zakończył się bezpieczną wygraną Polki 6:3, 6:1 i to Iga Świątek zapewniła sobie prawo gry w ćwierćfinale.

Za ten wynik już w tym momencie raszynianka może liczyć na wypłatę od amerykańskich organizatorów w wysokości wspomnianych 660 tysięcy dolarów, co sprawia, że oficjalnie pękła już nieznacznie granica 42 milionów dolarów, które Świątek podniosła z kortów na przestrzeni swojej kariery. Za potencjalną wygraną w ćwierćfinale US Open przewiduje kolejne 600 tysięcy dolarów na konto półfinalistki, co łącznie daje już kwotę ponad miliona dolarów.

Łatwo wpaść w panikę, ale ja tego nie zrobiłam" – Świątek o meczu z Kalińską

