Iga Świątek w całej swojej karierze zarobiła już ponad 36 milionów dolarów, jeśli chodzi tylko o to, co wypłacali jej organizatorzy poszczególnych turniejów. Oczywiście największy udział w tej kwocie mają świetne wyniki w turniejach rangi Wielkiego Szlema, a zdecydowanie najwięcej Polka zainkasowała oczywiście na paryskich kortach imienia Rolanda Garrosa, gdzie triumfowała aż czterokrotnie.

Najmniej do kieszeni byłej liderki rankingu WTA wpływało po kolejnych wyjazdach na korty trawiaste. Oczywiście ze szczególną uwagą w tym wypadku patrzymy na Wimbledon, gdzie do tego sezonu Świątek wiodło się bardzo przeciętnie. Najlepszym wynikiem do tego roku pozostawał ćwierćfinał, który nasza gwiazda osiągnęła w 2023 roku, ale w walce o półfinał przegrała z Eliną Switoliną.

Świątek ozłocona. Prawie cztery miliony dla Polki

Wówczas organizatorzy londyńskiego Wielkiego Szlema wypłacili naszej zawodniczce gażę w wysokości niecałych 500 tysięcy dolarów. W trwającej edycji turnieju Świątek, awansując do ćwierćfinału, zapewniła sobie największą w historii występów w Wimbledonie wypłatę, która przed meczem ćwierćfinałowym z Ludmiłą Samsonową wynosiła 540 tysięcy dolarów. Rosjanka była rywalką groźną, ale także ona przekonała się o sile Polki na kortach trawiastych i na ćwierćfinale zakończyła swój udział w imprezie.

To z kolei sprawia, że Świątek już na pewno osiągnęła swój najlepszy wynik na Wimbledonie w karierze, a to oczywiście wiąże się także z rekordowymi zarobkami. Za awans do półfinału organizatorzy brytyjskiego Wielkiego Szlema przewidzieli bowiem nagrodę w wysokości 775 tysięcy funtów, co przekłada się na dokładnie 1 051 288 dolarów, a więc oczywiście największą kwotę zarobioną przez Polkę w Londynie w całej historii swoich występów w tej imprezie. Po przeliczeniu na złotówki to prawie cztery miliony.

To oczywiście nie koniec, bo Świątek w czwartek zagra o finał imprezy. Za awans do meczu o tytuł organizatorzy przewidzieli ponad dwa miliony dolarów, a zawodniczce, która wygra całą imprezę, wypłacą kwotę rzędu ponad czterech milionów dolarów. Awans do półfinału już teraz zapewnił Polce awans w historycznym rankingu najlepiej zarabiających zawodniczek. Raszynianka wyprzedzi Caroline Wozniacki, w rankingu "na żywo" zajmuje już siódme miejsce, a do szóstej Petry Kvitovej traci mniej niż 50 tysięcy dolarów.

Iga Świątek HENRY NICHOLLS / AFP East News

Iga Świątek podczas meczu Wimbledonu 2025 DAISUKE URAKAMI AFP

Iga Świątek z trofeum po pokonaniu Ludmiły Samsonowej w Pekinie Pedro PARDO AFP