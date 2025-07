Iga Świątek status zawodniczki profesjonalnej uzyskała w październiku 2016 roku. Wówczas zdobyła swój pierwszy punkt w rankingu WTA i z pewnością w najśmielszych snach nie zakładała, że prawie dokładnie cztery lata później wygra swój pierwszy w karierze tytuł rangi Wielkiego Szlema. To wydarzyło się na kortach imienia Rolanda Garrosa. Wówczas do portfela Świątek trafiły pierwsze naprawdę duże pieniądze - niecałe dwa miliony dolarów.

Przez następne niespełna pięć lat Polka budowała swoje dziedzictwo, wygrywając kolejne Wielkie Szlemy i inne duże turnieje. W tym czasie nasza gwiazda zainkasowała na kortach całego świata dokładnie 36 372 498 dolarów. To kwota, która już w tym momencie stawia naszą gwiazdę w top 10 historycznego rankingu zarobków. Przed startem tegorocznego Wimbledonu Świątek była ósma ze stratą nieco ponad sześciu milionów do drugiej Venus Williams.

Jasne było, że Amerykanki nie przegoni, ale może się bardzo zbliżyć. Zaraz po tym, jak Świątek w czwartkowe popołudnie zapewniła sobie pierwszy w karierze awans do finału turnieju na londyńskich kortach, oczywiste stało się, że Polka poprawi swoją pozycję w rankingu i wskoczy przynajmniej na szóste miejsce, wyprzedzając dwukrotną mistrzynię imprezy - Petrę Kvitovą.

Szansa przed Świątek była jednak ogromna, bo dla wygranej w finale organizatorzy przewidzieli nagrodę w wysokości ponad czterech milionów dolarów. Mecz o tytuł przeciwko Amandzie Anisimowej był dla Igi zaskakująco łatwy i ostatecznie to nasza gwiazda może cieszyć się ze swojego już szóstego w karierze Wielkiego Szlema. To oznacza, że za wygraną w finale Wimbledonu raszynianka dostanie 4 069 500 dolarów ( dokładnie 14 850 285 złotych po obecnym kursie).

Co więcej, suma 4 069 500 dolarów to największa jednorazowa wypłata w karierze Świątek. Dotychczas było to nieco ponad trzy miliony dolarów, które Polka zarobiła podczas WTA Finals 2023.