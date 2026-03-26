Fissette zwolniony, legenda komentuje decyzję Świątek. Padły słowa o Abramowicz

Iga Świątek nie ma za sobą najłatwiejszego okresu, czego wyrazem było ostatnio zwłaszcza jej odpadnięcie z turnieju WTA rangi 1000 w Miami po zaledwie jednym starciu - notabene z Magdą Linette.

Niedługo po porażce z Poznanianką trzecia rakieta globu podjęła drastyczną decyzję - i zrezygnowała ze współpracy z Wimem Fissette'em, rozpoczętej jesienią 2024 roku. Ruch ten wywołał naturalnie prawdziwe tsunami komentarzy - kilka słów w temacie dorzuciła też Kim Clijsters, była belgijska tenisistka i niegdysiejsza liderka światowego rankingu.

Kim Clijsters wprost po decyzji Świątek. To padło w kontekście Fissette'a i Abramowicz

42-latka swojej wypowiedzi udzieliła we własnym podcaście "Love All", a jej słowa szeroko zacytował portal Sportskeeda, który użył dość mocnego tytułu: "Psycholog Igi Świątek, Daria [Abramowicz], odpowiedzialna za rozstanie z byłym trenerem Wimem Fissette'em: Kim Clijsters stawia odważne tezy". Tak naprawdę jednak stwierdzenia Belgijki były bardziej zniuansowane.

"Myślę, że z perspektywy Wima praca w zespole [Świątek] nie była łatwa, bo była tam trenerka mentalna, która była bardzo blisko, zawsze obecna. Wydaje mi się, że [główny] trener też musi rozumieć, że to jest część tego wszystkiego" - stwierdziła.

"Uważam, że dobry trener potrafi też zrozumieć mentalną stronę sprawy i wiedzieć, jak do niej podejść" - dodała. Z jej strony padły też słowa dotyczące tego, że nie jest to "element układanki, który można tak po prostu wyjąć i zastąpić kimś innym".

Clijsters również jest byłą podopieczną Fissette'a

Kim Clijsters w przeszłości sama ćwiczyła pod okiem Fissette'a, który najpierw był jej sparingpartnerem, a potem już pełnoprawnym szkoleniowcem. Kooperacja ta trwała w latach 2009 - 2011.

"Wim był jednym z moich najbliższych przyjaciół. Niestety już nie jesteśmy przyjaciółmi. Myślę, że wykonuje świetną pracę z Igą, podobnie jak robił to z niektórymi swoimi wcześniejszymi zawodniczkami" - stwierdziła była "jedynka" klasyfikacji WTA w czerwcu 2025 r. w rozmowie z Arturem Gacem, dziennikarzem Interii.

Niedługo zapewne poznamy przy tym nazwisko nowego trenera Igi Świątek - Polka bowiem po raz kolejny pojawi się na korcie podczas Porsche Tennis Grand Prix w Stuttgarcie. Zawody te zaplanowane są na 13-19 kwietnia.

Sabalenka z awansem do półfinału turnieju w Miami. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press