Fissette zwolniony, legenda komentuje decyzję Świątek. Padły słowa o Abramowicz

Paweł Czechowski

23 marca gruchnęła informacja o zakończeniu przez Igę Świątek jej współpracy z trenerem Wimem Fissette'em, który szkolił Raszyniankę przez blisko 1,5 roku. Decyzja ta, po części mimo wszystko spodziewana od pewnego czasu, wywołała lawinę komentarzy. Teraz swoje trzy grosze dorzuciła tu legenda tenisa, Kim Clijsters, która zahaczyła przy okazji o temat pracy psycholożki Świątek, Darii Abramowicz.

Iga Świątek w czerwonej czapce trenuje tenis, Fissette i Abramowicz obserwują przy niebieskiej ścianie z napisem.
Iga Świątek, Wim Fissette, Daria Abramowicz

Iga Świątek nie ma za sobą najłatwiejszego okresu, czego wyrazem było ostatnio zwłaszcza jej odpadnięcie z turnieju WTA rangi 1000 w Miami po zaledwie jednym starciu - notabene z Magdą Linette.

Niedługo po porażce z Poznanianką trzecia rakieta globu podjęła drastyczną decyzję - i zrezygnowała ze współpracy z Wimem Fissette'em, rozpoczętej jesienią 2024 roku. Ruch ten wywołał naturalnie prawdziwe tsunami komentarzy - kilka słów w temacie dorzuciła też Kim Clijsters, była belgijska tenisistka i niegdysiejsza liderka światowego rankingu.

42-latka swojej wypowiedzi udzieliła we własnym podcaście "Love All", a jej słowa szeroko zacytował portal Sportskeeda, który użył dość mocnego tytułu: "Psycholog Igi Świątek, Daria [Abramowicz], odpowiedzialna za rozstanie z byłym trenerem Wimem Fissette'em: Kim Clijsters stawia odważne tezy". Tak naprawdę jednak stwierdzenia Belgijki były bardziej zniuansowane.

"Myślę, że z perspektywy Wima praca w zespole [Świątek] nie była łatwa, bo była tam trenerka mentalna, która była bardzo blisko, zawsze obecna. Wydaje mi się, że [główny] trener też musi rozumieć, że to jest część tego wszystkiego" - stwierdziła.

"Uważam, że dobry trener potrafi też zrozumieć mentalną stronę sprawy i wiedzieć, jak do niej podejść" - dodała. Z jej strony padły też słowa dotyczące tego, że nie jest to "element układanki, który można tak po prostu wyjąć i zastąpić kimś innym".

Clijsters również jest byłą podopieczną Fissette'a

Kim Clijsters w przeszłości sama ćwiczyła pod okiem Fissette'a, który najpierw był jej sparingpartnerem, a potem już pełnoprawnym szkoleniowcem. Kooperacja ta trwała w latach 2009 - 2011.

"Wim był jednym z moich najbliższych przyjaciół. Niestety już nie jesteśmy przyjaciółmi. Myślę, że wykonuje świetną pracę z Igą, podobnie jak robił to z niektórymi swoimi wcześniejszymi zawodniczkami" - stwierdziła była "jedynka" klasyfikacji WTA w czerwcu 2025 r. w rozmowie z Arturem Gacem, dziennikarzem Interii.

Niedługo zapewne poznamy przy tym nazwisko nowego trenera Igi Świątek - Polka bowiem po raz kolejny pojawi się na korcie podczas Porsche Tennis Grand Prix w Stuttgarcie. Zawody te zaplanowane są na 13-19 kwietnia.

Kim Clijsters
Kim ClijstersELSA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFPAFP
Dwoje ludzi podczas przerwy sportowej siedzi na ławce, jedna osoba w czapce i fioletowej koszulce trzyma ręcznik oraz pokazuje gest uniesionego kciuka, druga osoba trzyma piłki tenisowe.
Iga Świątek i Wim Fissette
Dwie kobiety na korcie tenisowym, jedna ubrana w białą koszulkę i okulary przeciwsłoneczne, druga w żółtej koszulce i czerwonej czapce, trzymający ręcznik i rakietę tenisową, rozmawiają ze sobą na tle niebieskiej ściany.
Daria Abramowicz i Iga Świątek
Sabalenka z awansem do półfinału turnieju w Miami. WIDEOAssociated Press© 2026 Associated Press

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja