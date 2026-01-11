Fissette zerwał się na równe nogi po tym, co zrobiła Świątek. Od razu przeprosiła

Iga Świątek rozpoczęła finał United Cup 2026 przeciwko Szwajcarii meczem z Belindą Bencić. Polka świetnie weszła w mecz i zaczęła od wygranego gema przy swoim podaniu i przełamania. W pewnym momencie doszło jednak do niespodziewanego zdarzenia.

Iga Świątek świetnie rozpoczęła mecz z Bencić

Świątek do momentu meczu z Gauff radziła sobie całkiem dobrze podczas United Cup. Była w stanie odwrócić sytuację na swoją korzyść w meczu z Evą Lys, pewnie pokonała Mayę Joint i dopiero dobrze dysponowana Coco Gauff sprawiła jej spore trudności. Swój mecz z Amerykanką Polka przegrała 6:4, 6:2.

Iga Świątek - Coco Gauff. Skrót meczu Polsat Sport

Spotkanie z Belindą Bencić Świątek zaczęła jednak z wysokiego C. Już w pierwszym gemie serwisowym Szwajcarki wiceliderka rankingu WTA przełamała rywalkę, a później, w gemie trzecim, popisała się dwoma asami serwisowymi. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, co zrobiła po drugim asie.

Wim Fissette zerwał się z miejsca. Świątek przeprosiła

Przy stanie 30:15 w trzecim gemie pierwszego seta, Iga Świątek zaserwowała pięknego asa. Na tablicy pojawił się wynik 40:15, a Polka... zaczęła schodzić z kortu. Kamera zrobiła najazd na ławkę polskiej drużyny. Widać było, jak Wim Fissette i Mateusz Terczyński zerwali się z siedzeń i pokazywali swojej podopiecznej, że ma natychmiast wrócić na swoje miejsce i serwować po wygraną w gemie.

Świątek zorientowała się dopiero wtedy, od razu przeprosiła i wróciła na kort. Skupienie jednak na moment ją opuściło, czego wynikiem był nieco gorszy serwis. Ostatecznie Polka wygrała trzeciego gema. Jak wspomnieli komentatorzy Polsatu, Świątek pokazała, że jest tak bardzo skupiona na grze, że nawet nie liczy swoich punktów.

Iga Świątek w akcji na United Cup Polsat Sport Polsat Sport

Hubert Hurkacz i Iga Świątek zagrają w United Cup David Gray AFP