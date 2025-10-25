Fissette wygadał się o Świątek. Wychodzą kulisy, już nie mógł milczeć. "Dostrzegłem to"

Polsko-belgijska współpraca rozpoczęła się w trudnych okolicznościach. Iga Świątek zakomunikowała światu przejście pod skrzydła nowego szkoleniowca tuż po tym, gdy zrobiło się wokół niej spore zamieszanie. A chodziło o wykrycie w organizmie 24-latki zakazanej trimetazydyny. Nasza rodaczka udowodniła swoją niewinność, ale media z różnych zakątków globu długo nie dawały jej spokoju. Efekt? W kończącym sezon WTA Finals odpadła już po fazie grupowej. Nowy rozdział rozpoczął się więc od sporych perturbacji.

Wreszcie jednak wiceliderka kobiecego rankingu odzyskała właściwy rytm. I praca z Wimem Fissette'em zaczęła przynosić efekty. Iga Świątek wygrała po raz pierwszy w karierze Wimbledon. Do tego dorzuciła tytuły w Cincinnati oraz Seulu. Belg jest szalenie dumny z osiągnięć zawodniczki, która rozwinęła także jego umiejętności. Specjalista szczerze wypowiedział się w tym temacie dla Mitcha Michalsa na platformie YouTube.

Tym Świątek zaimponowała Fissette'owi. Powiedział o wszystkim ze szczegółami

"Czego nauczyłeś się, pracując z tym wielkim talentem?" - usłyszał od prowadzącego. Z odpowiedzią długo się nie zastanawiał. "Uważam, że ona bardzo mądrze radzi sobie w wolnych dniach od meczów czy turniejów. Podczas spotkań jest doskonale skupiona, ale następnego dnia przechodzi w stan całkowitego relaksu, odprężenia. Ładuje wtedy baterie. I ona potrafi robić to w każdym meczu, w każdym tygodniu. Bardzo mi się to podoba. Jak się wyłącza, to na przykład idzie do parku, na plażę. Po prostu nie myśli wtedy o tenisie" - oznajmił, będąc po wrażeniem ogromnej dojrzałości Igi Świątek.

Postawa Polki na tyle pozytywnie wpłynęła na 45-latka, że ten zamierza rozpropagować ją w przyszłości. "Na pewno będę polecać to innym zawodniczkom, z którymi będę pracował" - wyznał bez ogródek. Ale póki co jego koncentracja skupia się na Polce. Przed naszą rodaczką jeden z najważniejszych tegorocznych przystanków. Impreza w Arabii Saudyjskiej rozpocznie się na początku listopada. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

Iga Świątek po raz piąty z rzędu zagra w WTA Finals BERTRAND GUAY AFP

Iga Świątek IBRAHIM EZZAT AFP

Wim Fissette obszernie odniósł się do kilku kwestii po genialnym triumfie Igi Świątek na Wimbledonie BENOIT DOPPAGNE AFP