Iga Świątek pod koniec marca zwolniła Wima Fissette'a. Polce cierpliwość skończyła się po sensacyjnej porażce już w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Miami. Na otwarcie Iga wygrała gładko seta z Magdą Linette, aby dwa kolejne przegrać i ostatecznie odpaść z rywalizacji o tytuł.

Błyskawicznie zaczęła się analiza pracy Fissette'a. Belga najlepszy okres miał bez wątpienia między czerwcem i wrześniem 2025 roku. Oprócz tego współpraca ze Świątek nie zachwycała. Roig jeszcze tak dużych sukcesów jak wygrana w Wimbledonie z Igą nie osiągnął, ale po ostatnim miesiącu widać sporo pozytywów.

Dlatego Fissette nie dał rady ze Świątek. Wskazali ważny aspekt

Polka na turniej WTA 1000 w Rzymie leciała bez, choćby skrawka pewności siebie. Trudno było ją mieć po wygraniu ledwie dwóch meczów na "mączce". W stolicy Włoch wszystko się jednak zmieniło. Świątek dotarła do półfinału, co jest jej najlepszym wynikiem w tym sezonie. W walce o finał przegrała po wielkiej bitwie z Eliną Switoliną.

W tym samym czasie Wima Fissette'a przyłapano u boku Victorii Mboko. Sytuację przeanalizowali Justyna Kostyra i Lech Sidor na kanale YouTube "Trzeci Serwis". - Iga naprawdę ufa Francisco Roigowi, ona ufa temu, co mówi. Gra po prostu to, co on mówi - rozpoczęła dziennikarka.

- Jak była ta końcówka współpracy z Wimem Fissettem to nie wiem, czy się ze mną zgodzą nasi słuchacze, ale miałam wrażenie, że Iga już momentami nie wiedziała, co grać, że ma natłok myśli przy niektórych piłkach. Tutaj jest prostszy scenariusz i wiara w to, że szkoleniowiec wie, co ma grać - dodała.

- Zawodnik musi ufać trenerce, trenerowi, ale muszą znaleźć wspólny język. Jeśli go nie znajdą, to nawet pełne zaufanie nic nie da. To chyba nie udało się Fissette'owi, który starał się dotrzeć do Igi i przekonać do swoich pomysłów. Poza tym ta filozofia hiszpańskiej gry w tenisa jest zdecydowanie bliższa Idze - skwitował Sidor.

Występ w Rzymie to bez wątpienia dobry sygnał, patrząc na ostatnie miesiące Świątek. Nie ma jednak złudzeń, że Iga celuje w ten najważniejszy tytuł. Mowa rzecz jasna o wygranej w turnieju rangi Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Tytułu bronić będzie Coco Gauff.

