Fissette już tego nie zmieni. Jego czas minął. Świątek nigdy o tym nie mówiła

Wim Fissette odpowiada za szkoleniową pieczę nad Igą Świątek od października ubiegłego roku . Miał udoskonalić w jej warsztacie to, co do tej pory nie stanowiło na korcie atutu. Efekty pracy? Wszyscy wierzyli, że przyjdą najdalej po kilku miesiącach.

Czy to obserwacja słuszna i osadzona we właściwym momencie? Odpowiedź na to pytanie przyniosą najbliższe tygodnie. Ale pozycja Fissette'a już teraz stała się mocniejsza, niż jeszcze niedawno można było to zakładać.