Fissette chciał pomóc Świątek, nagle wtrąciła się Abramowicz. Sceny w Melbourne
Iga Świątek zameldowała się w ćwierćfinale Australian Open. W poniedziałkowy poranek polskiego czasu nasza tenisistka pokonała Maddison Inglis 6:0, 6:3. Choć wynik jest imponujący, to w grze wiceliderki rankingu WTA nie brakowało błędów. W trakcie meczu wskazówki dotyczące serwisu przekazywał jej Wim Fissette. Wtedy do akcji wkroczyła również Daria Abramowicz.
Zgodnie z drabinką Australian Open na etapie 1/8 finału Iga Świątek trafiła na Maddison Inglis. We wcześniejszej rundzie Australijka miała mierzyć się zNaomi Osaką, jednak Japonka wycofała się z zawodów z powodu problemów zdrowotnych. W takiej sytuacji reprezentantka gospodarzy miała szansę powalczyć o ćwierćfinał Wielkiego Szlema.
I na nadziei się skończyło, ponieważ Polka przejęła inicjatywę od samego początku starcia. W pierwszym secie Inglis nie udało się ugrać ani jednego gema. Dopiero zaraz po rozpoczęciu drugiej partii przełamała Świątek, dzięki czemu na jej twarzy pojawił się szeroki uśmiech.
Fissette apelował, ale ostatni głos należał do Abramowicz
Ostatecznie 168. obecnie rakietę świata było stać łącznie na trzy gemy. Momentami - ze względu na błędy Świątek - 28-latka miała swoje szanse, jednak to nie wystarczyło, aby realnie zagrozić mistrzyni ostatniej edycji Wimbledonu.
Mistrzyni, która jednocześnie nie wystrzegała się błędów. Nie da się ukryć, że w poniedziałkowym spotkaniu pierwszy serwis Igi Świątek był dosyć kiepski. Nawet jeśli lądował w karo, to jego prędkości i kierunki nie były oszałamiające.
W pewnym momencie swoje uwagi, a bardziej mobilizacyjne wskazówki 24-latce przedstawił Wim Fissette, który znajdował się w boksie, zaraz przy korcie. - Jeśli pierwsze podanie nie zadziałało, spróbuj drugiego. No dalej! - zwracał się w stronę swojej zawodniczki.
Tuż po apelu trenera "trzy grosze" dorzuciła równieżDaria Abramowicz. Choć pełni ona rolę psychologa Świątek, to zawsze możemy zobaczyć ją w trakcie spotkań, podczas których również udziela tenisistce sportowych rad. Nie inaczej było tym razem.
- Dawaj! Tylko reset i tylko ta piła. Come on! Swój tenis - krzyknęła do Polki, która przygotowywała się do kolejnego serwisu. Wszystko pokazały kamery, wideo z tego fragmentu spotkania szybko poniosło się po sieci. "To jest jednak niepojęte, że psycholog robi za coacha. Trochę dziwne tam są relacje w tym boksie" - czytamy w jednym z komentarzy.
W ćwierćfinale Australian Open Iga Świątek zmierzy się zJeleną Rybakiną. - To jest mecz, którego nie mogę się doczekać. Myślę, że Iga jest jedną z niewielu tenisistek, które mogą pokonać Rybakinę - zapowiada Andy Roddick. Zapraszam do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.