To częsta tradycja, że podczas wielkich turniejów przed zawodami odbywa się impreza dla zawodniczek, które zwykle pokazują się nie w strojach tenisowych, tylko w pięknych sukniach. Tym razem wieczorowe stroje najlepsze tenisistki świata założyły przed ceremonią losowania grup. Organizatorzy zaplanowali też sesję zdjęciową dla finalistek.

Na instagramie światowej organizacji tenisowej (WTA) pojawiła się fotografia całej ósemki. Zdjęcie autoironicznie skomentowała m. in. grupowa rywalka Światek - Coco Gauf. "Tylko jedna się nie uśmiecha. Chyba nie założyła odpowiedniej kreacji".

