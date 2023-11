Finalistka z Cancun błaga o pomoc. Kuriozalna sytuacja, kolejny cios w WTA

Już sam wybór miejsca był nieodpowiedzialny - zwłaszcza, że niedostępny okazał się obiekt, na którym pierwotnie miała się odbyć rywalizacja. Zdecydowano się na budowę zastępczego stadionu , który został oddany do użytku za późno, na dodatek nawierzchnia do gry jest kiepskiej jakości .

I jakby tego było mało, pogoda też popsuła plany , co o tej porze roku nie jest jakąś nowością. W efekcie finały singla i debla zostały przesunięte o jeden dzień - z niedzieli na poniedziałek .

Wspólnie z Amerykanką Nicole Melichar-Martinez awansowały bowiem do finału gry podwójnej, a ten miał się odbyć w niedzielę, zaraz po meczu Świątek z Sabalenką.

Niemal w ostatniej chwili organizatorzy uznali jednak, że skoro ich rywalki: Wiera Zwonariowa i Laura Siegemund musiały wcześniej kończyć starcie z Pegulą i Gauff, a później jeszcze rozegrać półfinał z parą Storm Hunter/Elise Mertens, to trzeci mecz rozegrają już w... poniedziałek. A to okazało się zabójcze dla Perez, która w poniedziałek miała ostatnią szansę na przedostanie się do Hiszpanii.