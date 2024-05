W październiku 2016 roku Iga Świątek wybrała się do Szwecji wspólnie ze swoją przyjaciółką i koleżanką z reprezentacji Polski Mają Chwalińską . W maleńkim turnieju w Djursholm pod Sztokholmem 15-letnia raszynianka musiała zagrać dwa mecze w eliminacjach, a później pięć w głównej drabince, by sięgnąć po główną nagrodę. A tą było nieco ponad 1,5 tys. dolarów.

Nieco ponad siedem lat gry w tenisa wystarczyło. Iga Świątek wskoczył do dziesiątki najlepiej zarabiających zawodniczek na liście wszech czasów

Świątek już przed Radwańską. Stało się to w Madrycie

To właśnie nastąpiło, z chwilą awansu Świątek do finału rywalizacji w Madrycie. Nagroda w tej sytuacji to 545 tys. 189 dolarów amerykańskich - wystarczy, by wyprzedzić Radwańską. Jeśli w finale Polka ogra też Arynę Sabalenkę, dołoży znów blisko pół miliona. Główna nagroda to bowiem 1 mln 25 tys. 144 dolarów, czyli 963 tys. euro.