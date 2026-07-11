Finał Wimbledonu potwierdził kolejny spadek Świątek. Nowa pozycja Polki

Rok temu kibice w Polsce radowali się po historycznym sukcesie Igi Świątek. A nawet przecierali oczy ze zdumienia, bo rozbić 6:0, 6:0 w niespełna godzinę rywalkę w finale najbardziej prestiżowego i najstarszego turnieju na świecie - to wielka sztuka. A tak Iga potraktowała Amandę Anisimovą.

Wtedy Świątek zaczynała turniej jako siódma rakieta świata, choć była rozstawiona z "8". Po sezonie na kortach ziemnych straciła sporo punktów, a na trawie zaskoczyła. Finał w Bad Homburg, tytuł w Londynie - to było coś niewyobrażalnego. Gdy jeszcze wygrała turniej w Cinncinati, pojawiła się realna możliwość powrotu na fotel liderki. Iga jednak nie zdołała tego osiągnąć, końcówka sezonu była trochę słabsza.

Teraz w Londynie stanęła przed zadaniem obrony aż 2000 punktów, a przecież wcześniej straciła już ponad 300 w Bad Homburg. Tu też się nie udało, przegrała w trzeciej rundzie z Alexandrą Ealą, spadek w rankingu WTA był już wtedy pewny.

A patrząc w perspektywie US Open, może to mieć spore znaczenie.

Linda Noskova mistrzynią Wimbledonu. Tak wygląda ranking WTA

Już wtedy było jasne, że Polka straci swoją pozycję na rzecz Jessiki Peguli, Mirry Andriejewej i Coco Gauff - mimo że Rosjanka przegrała wcześniej. Ona straciła po prostu mniej. Później Polkę minęła też Karolina Muchova, po swoim awansie do półfinału.

Iga spadła więc na siódmą pozycję, ale i tej mogła nie utrzymać. Zależało to od wyniku meczu o tytuł przy Church Road. Gdyby tytuł zdobyła Linda Noskova, ona też znalazłaby się przed Polką.

Linda Noskova KENTARO TOMINAGA/Yomiuri AFP

Młodsza z Czeszek wygrała ten sobotni mecz 6:2, 5:7, 6:3. Być może Muchova za mocno czuła w kościach pasjonujący czwartkowy półfinał z Coco Gauff, w którym Amerykanka też miała meczbola. A może nie potrafiła w wystarczający sposób "ruszyć" zza końcowej linii swoją rodaczkę, przez co zawaliła pierwszą godzinę zmagań. Pod względem serwisowym Noskova jest jedną z najlepszych zawodniczek świata, na returnie zawsze spisywała się dużo gorzej. A tu dała radę, poprawiła ten element. Choć w drugim secie Noskova zmarnowała prowadzenie 5:2, w trzech kolejnych gemach miała pięć piłek mistrzowskich. A Muchova doprowadziła do trzeciej partii. By ją jednak przegrać.

W efekcie Linda wskoczyła na siódmą pozycję - to jej najwyższe notowanie w karierze. Była już przez tydzień w TOP 10, po swoim triumfie w WTA 500 w Berlinie. A teraz jeszcze tę lokatę poprawiła.

Na szczycie dalej Aryna Sabalenka, ale Jelena Rybakina ma już niewielką stratę. Na przełomie lipca i sierpnia to Kazaszka broni jednak większej liczby punktów, ewentualna zmiana możliwa jest raczej po US Open. Bo tam Sabalenka znajdzie się w takiej sytuacji, w jakiej teraz była Świątek.

Dużo zyskać może w najbliższych tygodniach Jessica Pegula, ale najwięcej - Mirra Andriejewa. Ona miała słabą drugą część zeszłego sezonu, gdy w sensacyjny sposób straciła miejsce w WTA Finals. I też ma szansę na to, by zostać numerem 1.

A Iga jest ósma - i na tym ósmym miejscu przystąpi do turnieju w Toronto, a później najprawdopodobniej również w Cinncinati. Chyba że Kostiuk lub Switolina zawojują turniej rangi 500 w Waszyngtonie.

W Ohio Polka będzie jednak broniła aż 1000 punktów za zeszłoroczny tytuł. A bez tych punktów jest... poza najlepszą dziesiątką na świecie. Istnie więc realna możliwość, że do US Open Iga przystąpi z rozstawieniem w przedziale 9-16. A wówczas na gwiazdę z czołowej ósemki będzie mogła wpaść już w czwartej rundzie.

Ranking WTA, który zostanie opublikowany w poniedziałek

1. Aryna Sabalenka - 8550 pkt (bez zmian)

2. Jelena Rybakina - 8143 pkt (bez zmian)

3. Jessica Pegula - 6301 pkt (awans o 1 miejsce)

4. Coco Gauff - 5649 pkt (awans o 3 miejsca)

5. Mirra Andriejewa - 5293 pkt (bez zmian)

6. Karolina Muchova - 5168 pkt (awans o 3 miejsca)

7. Linda Noskova - 5119 pkt (awans o 5 miejsc)

8. Iga Świątek - 4539 pkt (spadek o 5 miejsc)

9. Amanda Anisimova - 4353 pkt (spadek o 3 miejsca)

10. Elina Switolina - 4351 pkt (spadek o 2 miejsca)

--

22. Maja Chwalińska - 2004 pkt (spadek o 1 miejsce)

44. Magdalena Fręch - 1208 pkt (bez zmian)

51. Magda Linette - 1051 pkt (awans o 8 miejsc)

Iga Świątek Aaron Favila East News

Aryna Sabalenka Kirill KUDRYAVTSEV / AFP East News





Kontrowersyjna decyzja w meczu Belgia - Hiszpania. Tomasz Hajto rozrysował. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport