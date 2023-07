Finał turnieju WTA w Warszawie w poniedziałek. To jeden z możliwych scenariuszy

W piątek mają się odbyć cztery mecze singlowe

W "rozpisce" są też pojedynki deblowe i to jeszcze na poziomie ćwierćfinału, w tym mecz z udziałem polskiej pary Weronika Falkowska - Katarzyna Piter. To spotkanie zostało już przeniesione do hali.

Tenisistka może rozegrać dwa mecze w ciągu dnia

Ale co z turniejem? Wtedy gry są przesuwane na następny dzień. Oznaczałoby to, że zawodniczki mogłyby rozegrać w sobotę dwa spotkania, a w niedzielę finał. Takie przypadki się zdarzały. Zawodniczki grają po dwa mecze w ciągu dnia.

W 2021 roku w Rzymie Iga Świątek w sobotę zmierzyła się w ćwierćfinale z Eliną Switoliną, a kilka godzin później w półfinale z Coco Gauff. Awansowała do finału, w którym ograła Karolinę Pliskovą 6:0, 6:0. W czwartek w Warszawie rywalka Polki Claire Liu najpierw dokończyla mecz z Chinką Yen Yuan, a potem przystąpiła do spotkania ze Świątek.

Finał w poniedziałek?

Decyzje w tej sprawie podejmuje organizator turnieju, WTA, przedstawicielki zawodniczek. Może być różnie, bo tenisistki mają zaplanowane inne turnieje i nie mogą grać w poniedziałek. Oczywiście, dochodzi do tego sprawa kosztów. Organizator ma zarezerwowane korty do niedzieli, a nie do poniedziałku, trzeba też zawodniczkom zapewnić dodatkowe hospitality - nocleg, wyżywienie, dojazdy, możliwość treningów. Jest też do rozwiązania kwestia kibiców, którzy mieli wykupione bilety na niedzielny finał.