Finał Roland Garros to nie wszystko. Świątek ma jeszcze jedną misję specjalną w Paryżu

Rodzaj kortów ma w tym kontekście kluczowe znaczenie, bowiem podczas imprezy czterolecia w Paryżu rywalizacja tenisistek będzie się toczyć właśnie na mączce. To sprawia, że przed Polką wyjątkowa szansa, by spełnić marzenia o olimpijskim medalu . Pod tym względem raszynianka miała doskonały pierwowzór, bowiem jej tata Tomasz również brał udział w igrzyskach.

Świątek wróci do Paryża na igrzyska. Idealna szansa, by zrealizować olimpijskie marzenia

Wydaje się, że przed Polką najlepsza okazja w karierze, by zrealizować ten cel. Tym bardziej, że 23-latka zagra na tym samym obiekcie, gdzie dominuje podczas Roland Garros. To dość nietypowa sytuacja, bowiem turnieje olimpijskie zwykle są rozgrywane na kortach twardych. Ostatni wyjątek miał miejsce w Londynie w 2012 roku. Wówczas rywalizacja toczyła się na wimbledońskiej trawie. Teraz taki przywilej otrzymał także Paryż, jako kolejny gospodarz wielkoszlemowej imprezy. To może być duży atut po stronie Świątek.