Finał Roland Garros. Iga Świątek ma na kogo liczyć. Kto zasiada w loży liderki WTA?

Tenis jest sportem indywidualnym, ale aby osiągać w nim sukcesy nie da się działać w pojedynkę. Na sukces jednego zawodnika pracuje wielu ludzi. Tak samo jest w przypadku Igi Świątek czy innych tenisistek.

W Paryżu Świątek ma wokół siebie pięć osób, które przygotowują ją do meczów, nadzorują treningi, czas między treningami, dobierają sparingpartnerów, rozdzielają jej czas wolny. Kto jest kim w sztabie Igi Świątek?

Z obozu Agnieszki Radwańskiej do Team Iga Świątek

Od grudnia ubiegłego roku głównym trenerem Świątek jest Tomasz Wiktorowski. Zmienił na tym stanowisku pracującego przez pięć lat z tenisistką z Raszyna Piotra Sierzputowskiego. Wyboru dokonała sama zawodniczka.

Obecny szkoleniowiec wcześniej przez siedem lat prowadził Agnieszkę Radwańską, w czasach jej największych sukcesów w cyklu WTA. Później pracował z Serbką Olgą Danilović i był head coachem w JW Support Tennis Fundation.

Wiktorowski, choć pracuje w Team Iga Świątek ledwie kilka miesięcy, wywarł ogromny wpływ na zmianę taktyki i nastawienia do gry liderki rankingu. - Tomasz przekonał mnie do tych zmian, dzięki którym mam teraz dużo więcej opcji w ataku. Już nie dostosowuję się do tego, jak gra rywalka. Koncentruję się na sobie i własnych umiejętnościach - mówiła po zwycięstwie w turnieju w Miami.

45-letni szkoleniowiec odpowiada za treningi tenisowe, ale ich intensywność dobiera po ustaleniach z trenerem przygotowania fizycznego Maciejem Ryszczukiem i psycholożką Darią Abramowicz.

Bez kontuzji cały sezon. Jak to możliwe?

- Mamy dalekosiężne plany, skupiamy się nie tylko na tym sezonie, ale już wybiegamy myślą na kolejny. Myślimy długofalowo. Chodzi o to, żeby Iga biegła nadał w tym tenisowym maratonie, żeby to był maraton, a nie sprint - powiedział Maciej Ryszczuk w niedawnym wywiadzie dla Interii.

W sztabie Świątek jest fizjoterapeutą i trenerem przygotowania fizycznego. Jako były lekkoatleta doskonale wie jak ją przygotować do tego, aby biegała w maratonie, czyli odnosiła zwycięstwa przez długie lata.

W ubiegłym roku Polka była jedyną zawodniczką ze ścisłej czołówki rankingu WTA, która zagrała cały sezon bez kontuzji. W tym sezonie nadal imponuje zdrowiem i odpornością na urazy, choć zagrała już 40 meczów. Problemy z barkiem przed turniejem w Madrycie należy raczej traktować jako "uraz dyplomatyczny".

Ryszczuk przyszedł do Team Iga Świątek w 2020 roku. Wcześniej współpracował z czołową parą deblową na świecie Kristina Mladenović/Timea Babos. Nadal pracuje z najlepszym polskim płotkarzem Damianem Czykierem.

Pokonać stres i poradzić sobie z sukcesem

Świątek nie wyobraża sobie treningów i meczów przez odpowiedniego przygotowania mentalnego. Od ponad trzech lat w sztabie tę rolę pełni Daria Abramowicz.

Zdjęcie Daria Abramowicz i Iga Światek / Rafal Oleksiewicz / PressFocus / NEWSPIX.PL / Newspix

Była z nią przed tym jak odniosła swój największy dotychczasowy sukces w karierze, czyli przed Rolandem Garrosem 2020 i po kolejnych spektakularnych wynikach. Abramowicz twierdzi, że w jej pracy jednym z najważniejszych aspektów było "umiejętność poradzenia sobie z sukcesem". Jak widać udało się.

Abramowicz jest byłą żeglarką regatową. Współpracowała z wieloma sportowcami i związkami sportowymi. Na igrzyskach olimpijskich w Tokio pomagała w przygotowaniu mentalnym nie tylko Świątek, ale również srebrnym medalistkom olimpijskim w żeglarstwie Jolancie Ogar i Agnieszce Skrzypulec. Od tego sezonu współpracuje z medalistką olimpijską w rzucie oszczepem Marią Andrejczyk.

Sparingpartner nie zawsze wygrywa gierki ze Świątek

W Paryżu w sztabie Światek obecny jest również jej wieloletni sparingpartner Tomasz Moczek. Jak mówił w wywiadzie dla Interii rzadko grają mecze na punkty, raczej małe gierki tenisowe, w których raz wygrywa on, raz Iga.

To były zawodnik, a obecnie trener tenisowy w Legii Warszawa. Pochodzi ze Skarżyska Kamiennego. Jest medalistą mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych i medalistą akademickich mistrzostw Polski (w drużynie AZS Uniwersytet Warszawski).

Ojciec cały czas obecny w Team Iga Świątek

Wciąż jedną z najważniejszych postaci w Teamie Iga Świątek jest ojciec zawodniczki, Tomasz. W kwietniowym turnieju w Stuttgarcie to on zasiadł w loży liderki rankingu pod nieobecność trenera Wiktorowskiego.

Ojciec Igi zajmuje się logistyką, a w tenisie to poważne zadanie, obejmuje wyjazdy na turnieje, ustalenie miejsc do treningów, opracowanie planu startów. No i jako rodzic zawsze wspiera ją mentalnie.

Tomasz Świątek jest byłym wioślarzem, olimpijczykiem z Seulu (1988), choć przygodę ze sportem zaczynał od treningów piłkarskich w Gwardii Warszawa.

