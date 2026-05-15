Finał nie dla Świątek, Ukraińcy zachwyceni. Reakcje po nocnym starciu w Rzymie

Iga Świątek prezentowała w turnieju w Rzymie bardzo dobrą formę, ale w końcu trafiła na rywalkę, która tego dnia była lepsza od niej.

Elina Switolina pokonała Polkę w trzech setach i zapewniła sobie awans do finału WTA Rzym.

W wielkim finale Elina Switolina zmierzy się z Coco Gauff. W tej formie ukraińska gwiazda zdecydowanie nie będzie bez szans na ostateczny triumf.

Iga Świątek musi natomiast pogodzić się ze sporym rozczarowaniem. Liczyła bowiem na wygranie swojego pierwszego turnieju w tym sezonie. Jej następnym wyzwaniem będzie Roland Garros, a więc absolutnie najważniejszy turniej tej części sezonu.

Ukraińskie media reagują na zwycięstwo Switoliny ze Świątek

Po meczu z Igą Świątek media z kraju Eliny Switoliny, co oczywiste, zaczęły świętować sukces Ukrainki. - Było to siódme bezpośrednie spotkanie Switoliny i Świątek - Ukrainka odniosła trzecie zwycięstwo nad rywalką z Polski - podaje tsn.ua.

Ukraińskie media przypomniały więc, że przewaga Świątek nad Switoliną w bezpośrednich pojedynkach mocno stopniała. Jeśli Rywalka pokona Polkę również w kolejnym starciu, będzie już remis - 4:4.

Sport.ua skupia się już na przyszłości, a więc na wielkim finale. Dziennikarze ukraińskiego portalu zwracają uwagę na to, że Coco Gauff jest rywalką, która wyjątkowo "leży" Elinie Switolinie.

- Wcześniej Switolina pięć razy grała przeciwko Gauff i wygrała trzy bezpośrednie starcia, dwa w 2026 roku - w ćwierćfinale Australian Open i półfinale WTA 1000 w Dubaju - podaje wspomniany portal.

Zwycięstwo nad Polką to kolejny dowód na to, jak Elina Switolina dobrze czuje się w Rzymie. Portal isport.ua przypomina, że na tej ziemi Ukrainka w przeszłości odnosiła już przecież wielkie sukcesy.

- Switolina po raz szósty w karierze zagra w finale turnieju WTA 1000 i po raz trzeci w Rzymie. W 2017 i 2018 roku Ukrainka zwyciężyła w rozgrywkach w stolicy Włoch - czytamy.

