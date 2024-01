Iga Świątek wraz z Hubertem Hurkaczem pokonywali wszystkie przeszkody w zakończonym w niedzielę turnieju United Cup, by ostatecznie potknąć się na tej ostatniej - finałowej. Mimo że liderka rankingu WTA rozbiła w swoim pojedynku Angelique Kerber, to jednak w kluczowym mikście Biało-Czerwoni nie wykorzystali swojej szansy. I choć ostatecznie to Niemcy podnieśli w górę puchar za zwycięstwo, to w niezwykle prestiżowym rankingu Polacy okazali się górą. A na jego szczycie znalazła się Iga Świątek.