Fibak nagle wspomniał o mamie Igi Świątek. Wątpliwości zostały rozwiane

Łukasz Olszewski

Kiedy Wojciech Fibak pojawił się w podkaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego można było spodziewać się, że tematów związanych z tenisem nie zabraknie. W pewnym momencie Wojewódzki zaczął naciskać na gościa w temacie Darii Abramowicz i jej relacji z Igi Świątek. Wojciech Fibak szybko jednak wspomniał o mamie naszej tenisistki i przypomniał bolesne wydarzenia.

Iga Świątek i Wojciech Fibak
Iga Świątek i Wojciech FibakAndy Wong/Associated Press/East News, YouTube/ WojewódzkiKędzierski screenEast News

To, co w ostatnich miesiącach dzieje się wokół Igi Świątek, wywołuje ogromne emocje wśród kibiców, dziennikarzy i ekspertów. Najlepsza polska tenisistka i jednocześnie wiceliderka rankingu WTA co rusz znajduje się na ustach wielu osób i nie inaczej jest w przypadku Darii Abramowicz.

Relacja psycholożki sportowej i Igi Świątek wielokrotnie w była tematem do dyskusji w przestrzeni publicznej i można było spodziewać się, że nazwisko Abramowicz pojawi się również w rozmowie z Wojciechem Fibakiem w podkaście "WojewódzkiKędzierski". Tak też się stało.

Wojewódzki wziął Darię Abramowicz na celownik. Fibak zaczął mówić o mamie Świątek

Kuba Wojewódzki, który znany jest z zadawania niewygodnych pytań, postanowił poruszyć z Fibakiem kwestię Abramowicz i zapytać, czy relacja Igi Świątek z psycholożką, to jest medialny problem? Jednoznacznej odpowiedzi nie uzyskał, ale były tenisista zaskakująco zaczął mówić o mamie raszynianki.

Adam Wąsowski: Zawiedliśmy w każdym elemencie po trochu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

- Pamiętajcie, że Iga - niestety - straciła mamę. Odeszła, rozdzieliły się ich drogi, kiedy Iga miała 15 lat i dlatego ona wychodzi na korcie w Legii w ważnym turnieju, z płaczem po pierwszym secie, kiedy przegrała i już nie wracała. U niej się wszystko kotłowało... - przypomniał Fibak, jakby sugerując, że relacja Świątek z Abramowicz może zastępować jej obecnie w jakimś stopniu relację z matką.

Odpowiedź z ust tenisisty padła jednak po kilkusekundowej ciszy, co może sugerować, że nie chciał on zagłębiać się w ten temat, który szybko został zastąpiony komplementowaniem raszynianki.

Wojciech Fibak nie ukrywa także, że ceni Igę Świątek i docenia jej pracę, która przynosi wymierne korzyści. - Ja się zachwycam i bardzo szanuję Igę, za dobijanie przeciwniczek, za taką twardość, ten charakter na korcie - co może się nie podobać. To nie jest atrakcyjne dla publiczności, tam nie żadnych sztuczek, uśmiechu... - tłumaczył.

Marie Bouzkova oraz Iga Świątek podczas ich jedynego dotąd singlowego starcia. Paryż 2024
Iga Świątek

Wojciech Fibak zabrał głos na temat obecnej formy Igi Świątek
Wojciech Fibak zabrał głos na temat obecnej formy Igi ŚwiątekJason Whitman / NurPhoto / NurPhoto via AFP/AFP, Tomasz JastrzebowskiReporter
Tenis. Na zdjęciu Daria Abramowicz oraz Iga Świątek
Tenis. Na zdjęciu Daria Abramowicz oraz Iga ŚwiątekWojciech KUBIK/East NewsEast News

