Fibak nagle wspomniał o mamie Igi Świątek. Wątpliwości zostały rozwiane

To, co w ostatnich miesiącach dzieje się wokół Igi Świątek, wywołuje ogromne emocje wśród kibiców, dziennikarzy i ekspertów. Najlepsza polska tenisistka i jednocześnie wiceliderka rankingu WTA co rusz znajduje się na ustach wielu osób i nie inaczej jest w przypadku Darii Abramowicz.

Relacja psycholożki sportowej i Igi Świątek wielokrotnie w była tematem do dyskusji w przestrzeni publicznej i można było spodziewać się, że nazwisko Abramowicz pojawi się również w rozmowie z Wojciechem Fibakiem w podkaście "WojewódzkiKędzierski". Tak też się stało.

Wojewódzki wziął Darię Abramowicz na celownik. Fibak zaczął mówić o mamie Świątek

Kuba Wojewódzki, który znany jest z zadawania niewygodnych pytań, postanowił poruszyć z Fibakiem kwestię Abramowicz i zapytać, czy relacja Igi Świątek z psycholożką, to jest medialny problem? Jednoznacznej odpowiedzi nie uzyskał, ale były tenisista zaskakująco zaczął mówić o mamie raszynianki.

- Pamiętajcie, że Iga - niestety - straciła mamę. Odeszła, rozdzieliły się ich drogi, kiedy Iga miała 15 lat i dlatego ona wychodzi na korcie w Legii w ważnym turnieju, z płaczem po pierwszym secie, kiedy przegrała i już nie wracała. U niej się wszystko kotłowało... - przypomniał Fibak, jakby sugerując, że relacja Świątek z Abramowicz może zastępować jej obecnie w jakimś stopniu relację z matką.

Odpowiedź z ust tenisisty padła jednak po kilkusekundowej ciszy, co może sugerować, że nie chciał on zagłębiać się w ten temat, który szybko został zastąpiony komplementowaniem raszynianki.

Wojciech Fibak nie ukrywa także, że ceni Igę Świątek i docenia jej pracę, która przynosi wymierne korzyści. - Ja się zachwycam i bardzo szanuję Igę, za dobijanie przeciwniczek, za taką twardość, ten charakter na korcie - co może się nie podobać. To nie jest atrakcyjne dla publiczności, tam nie żadnych sztuczek, uśmiechu... - tłumaczył.

Wojciech Fibak zabrał głos na temat obecnej formy Igi Świątek Jason Whitman / NurPhoto / NurPhoto via AFP/AFP, Tomasz Jastrzebowski Reporter

Czy Daria Abramowicz zdoła wyciągnąć Igę Świątek z kryzysu mentalnego? AFP

Tenis. Na zdjęciu Daria Abramowicz oraz Iga Świątek Wojciech KUBIK/East News East News