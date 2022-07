Fibak: Mam złamane serce. Lendl mawiał, że trawa jest dla krów

Iga Świątek poza Wimbledonem. Polka w trzeciej rundzie przegrała z Alize Cornet 0-2 i pożegnała się z turniejem.

Wimbledon. Świątek poza turniejem. Fibak: Cornet była jak lisica

- Oglądałem ten mecz ze złamanym sercem. Z przerwami, bo otwarłem właśnie wystawę obrazów, zdjęć i katalogów "Na tropie doskonałości" przy molo w Sopocie, którą przygotowywałem od dłuższego czasu. Iga przegrała z prawdziwą lisicą. Cornet to jest lisica, ma doświadczenie, jest rutyniarą na kortach trawiastych. Już nie wypuściła Igi z tej pułapki, którą na początku meczu zastawiła i szykowała na naszą tenisistkę. Nie wypuściła Igi tak jak lis, który też już ze swojej pułapki nie wypuszcza ofiary.

Wimbledon. Światek odpadła w trzeciej rundzie. Fibak: Patrzyła z niedowierzaniem na swój forhend

- Iga byłą wyjątkowo nerwowa w tym meczu, ale poruszała się znakomicie, wręcz cudownie. Jej problemem było to, że nie miała odpowiedniego timingu w forhendzie, który ma na innych nawierzchniach. Iga patrzyła na swój forhend z niedowierzaniem, po raz pierwszy, drugi, dziesiąty, dwudziesty, co się dzieje i gdzie leci odbijana przez nią piłka - mówi nam zwycięzca 1072 meczów w ATP.

Przegrywając z Alize Cornet Polka zakończyła swoją fantastyczną passę 37 meczów zwycięstw z rzędu. Takiej sztuki nie dokonała żadna inna tenisistka w XXI wieku. Licząc od 1990 roku żadna zawodniczka nie miała lepszej passy triumfów. Tak samo znakomitą serię zanotowała w 1997 roku Martina Hingis.

Wimbledon. Iga Świątek odpadłą z turnieju. Wojciech Fibak: To wisiało w powietrzu

- To się musiało kiedyś skończyć. To wisiało w powietrzu i coraz bardziej prawdopodobne stawało się, że porażka Igi nastąpi właśnie na trawie. Iga jest wspaniałą tenisistką, najlepszą na świecie, ale niestety jej forhend na trawie nie funkcjonuje tak jak na innych nawierzchniach. Mimo starań jej i całego teamu nie udało się jednak tego wyregulować. Bardzo przeżywam tę porażkę, sam grałem mnóstwo razy na korcie centralnym i na korcie numer jeden Wimbledonu, wiem co to znaczy tam grać.

- Miałem zresztą podobne historie jak Iga. Grałem tam z numerem jeden na świecie Ivanem Lendlem, który nie czuł się na trawie najlepiej i mawiał, że trawa jest dla krów. Ciągle się przewracał, poruszał się na trawie jak na lodzie, ślizgał się. Trawa niestety jest pułapką, na tej nawierzchni często są niespodzianki i niestety stało się, to co wisiało w powietrzu - zakończył Wojciech Fibak.

Rozmawiał Zbigniew Czyż

