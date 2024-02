Faworytki odpadają, a była liderka wraca do formy. Zaraz może trafić na Igę Świątek

Od początku roku Naomi Osaka próbuje powrócić do rywalizacji na najwyższym poziomie. Japonka zaliczyła jednak nieudany start m.in. w Australian Open, gdzie pożegnała się z rywalizacją już po pierwszej rundzie, przegrywając z Caroline Garcią. Mimo tego była liderka rankingu WTA nie traci wiary w powrót do czołówki .

W tym tygodniu Japonka bierze udział w turnieju WTA 1000 w Dosze, gdzie korzysta z tzw. zamrożonego rankingu. Trzeba przyznać, że los ponownie nie uśmiechnął się do Osaki , bowiem w pierwszej rundzie znów trafiła na trudną rywalkę i jeszcze raz przyszło jej zmierzyć się z Caroline Garcią. Tym razem spotkanie zakończyło się jednak po myśli czterokrotnej triumfatorki turniejów wielkoszlemowych. W premierowej partii Naomi wróciła ze stanu 3:5, a w drugiej wykorzystała jedynego break pointa i zrewanżowała się rywalce, wygrywając 7:5, 6:4.

Drugie zwycięstwo z rzędu, rośnie forma Osaki. Możliwy mecz ze Świątek w półfinale

W walce o 1/8 finału przeciwniczką Osaki była Petra Martić. Japonka pewnie wygrała pierwszą partię 6:3, a w drugiej prowadziła już 5:3 i wydawało się, że jest na dobrej drodze, by pewnie awansować do kolejnej fazy. Niespodziewanie straciła jednak przewagę i doszło do tie-breaka. W nim od początku dominowała Chorwatka, która prowadziła 4-0, a następnie 6-3. Japonka obroniła jednak cztery piłki setowe i zakończyła tie-break na swoją korzyść rezultatem 11-9.