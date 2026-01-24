Pierwszy set meczu trzeciej rundy z Anną Kalinską wskazywał na gładką przeprawę dla Igi Świątek, która oddała rywalce tylko jednego gema. Niestety, w drugiej partii sama zatrzymała się na takim dorobku, przez co o wszystkim musiała zdecydować decydująca odsłona meczu.

W niej sytuacja ponownie uległa zmianie. Nie zmienił się tylko rezultat - 6:1, lecz tym razem ponownie był on korzystny dla drugiej rakiety świata.

- Były dwa zwroty akcji. (...) Ale szczerze mówiąc nie jestem zaskoczona, bo Anna potrafi grać świetnie. I właśnie to zrobiła w drugim secie. Może ja mogłam go rozpocząć bardziej intensywnie lub zrobić coś innego. Ale właśnie to udało się w trzecim secie. Więc jestem szczęśliwa po tym spotkaniu - mówiła zadowolona ze zwycięstwa Iga Świątek.

Australian Open. Co się stało w drugim secie meczu Igi Świątek? "Już nic nie rozumiem"

Do postawy naszej wiceliderki światowego rankingu odniósł się po meczu na łamach portalu "WP Sportowe Fakty" znany komentator Tomasz Wolfke, który skupił się zwłaszcza na nieco alarmujących wydarzeniach, do których doszło w drugim secie.

Jak przyznał, nie do końca jest w stanie stwierdzić, z czego wynikało takie załamanie w grze Igi Świątek. Co więcej, jego zdaniem, sama zainteresowana może być w tej sytuacji mocno pogubiona.

- Ja już nic nie rozumiem. Pewnie nie tylko nie ja. To wszystko rozstrzyga się w jej głowie. Iga chyba też do końca nie jest świadoma tego, co się stało. Trudno to wytłumaczyć. Świątek sama powiedziała, że taki jest kobiecy tenis i ja się trochę z tym zgadzam. Takie wyniki 0:6, 1:6 zdarzają się częściej niż w męskim - powiedział ekspert Eurosportu.

Dodał przy tym, że to, co złe, rozpoczęło się w czwartym gemie

Iga przy stanie 1:3 nagle przestała grać i wyrzucała piłki w auty. W pierwszym secie pamiętała o taktyce, grała lżejsze, dokładniejsze piłki i się ładnie wszystko układało. Gdy o tym zapomniała i zaczęła uderzać z pełną mocą, to albo nie trafiała w kort, albo Rosjanka czerpała siłę z jej uderzeń. Jak coś się dzieje nie po myśli Igi to wydaje się, że trochę panikuje. To wszystko rozgrywa się w głowie, ale nie jest jednak tylko problem Igi

Tomasz Wolfke uwypuklił także to, że jednym z kłopotów Igi Świątek jest brak planu B, który można wcielić w życie w przypadku perturbacji na korcie.

Teraz Iga Świątek może już jednak skupiać się na kolejnym meczu. W czwartej rundzie czeka ją - w teorii - dużo łatwiejsze zadanie. Jej rywalką w walce o ćwierćfinał Australian Open będzie bowiem 168. zawodniczka rankingu WTA, reprezentantka gospodarzy Maddison Inglis.

Iga Świątek AFP

