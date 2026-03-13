Niepokojący komunikat tuż po meczu Igi Świątek. Jest naprawdę źle. "Stop"

Łukasz Żurek

Iga Świątek nie zdobędzie trzeciego tytułu w Indian Wells. Polka zakończyła turniej w Kalifornii na ćwierćfinale, ulegając Elinie Switolinie 2:6, 6:4, 4:6. Jak zauważa serwis OptaAce, po raz pierwszy w karierze Raszynianka przegrała pięć kolejnych spotkań z przeciwniczkami z czołowej dziesiątki rankingu WTA. Szansy na przełamanie fatalnej passy poszuka już niebawem w Miami. Czy pod słońcem Florydy znów zacznie budzić respekt u najgroźniejszych rywalek?

Iga Świątek w czapce i czarno-białym stroju uderza piłkę forehandem na korcie z zielonym tłem.
Iga Świątek Matthew StockmanAFP

lga Świątek przystępowała do tej konfrontacji z korzystnym bilansem gier przeciwko ukraińskiej rywalce. Z pięciu poprzednich potyczek wygrała cztery. Jedyną porażkę zanotowała na kortach Wimbledonu AD 2023.

Polka była zatem faworytką. Tyle że w pierwszym secie jej "mental" nie nadążał za tenisem, co skończyło się porażką 2:6. W drugiej odsłonie Raszynianka prowadziła już 4:1, ale raptem zrobiło się po cztery. Dwa ostatnie gemy należały jednak do wiceliderki światowego rankingu.

PZT odkrył karty. Co ze Świątek? Oto oficjalny skład Polek na BJK

Iga Świątek za burtą turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Nie powtórzy triumfu z lat 2022 i 2024

W decydującej partii Świątek dała się przełamać w dziewiątym gemie. To był kluczowy momentu meczu. Ostatnie podanie Switolina wygrała do zera i to ona wystąpi w półfinale.

- Jestem niesamowicie szczęśliwa - oznajmiła zaraz po meczu Ukrainka. - Wiedziałam czego się spodziewać na korcie i jak ciężko będzie dzisiaj zwyciężyć. Cieszę się, że zostałam mentalnie w trzecim secie. W poprzednich meczach z Igą nie radziłam sobie dobrze. Analizowałam jednak, co zrobiłam źle i teraz mój plan na to spotkanie zadziałał.

    Tymczasem Świątek kontynuuje fatalną passę. Jak informuje serwis OptaAce, po raz pierwszy w karierze Polka przegrała pięć kolejnych spotkań z przeciwniczkami z czołowej dziesiątki rankingu WTA. Zanim uległa Switolinie musiała uznać wyższość Jeleny Rybakiny (dwukrotnie), a także Amandy Anisimovej i Coco Gauff.

    W półfinale Ukrainka zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Rybakina/Pegula. Początek tego spotkania w sobotę nie przed godziną 2:00.

    Najlepsza polska tenisistka może skupić się już na turnieju WTA 1000 w Miami, który odbędzie się w dniach 17-29 marca.

      Tenisistka w sportowym stroju i czapce z daszkiem, trzymająca rakietę tenisową i skoncentrowana podczas meczu na tle kortu tenisowego.
      Iga ŚwiątekMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
      Młoda kobieta ubrana w jasną kurtkę oraz czarną czapkę z daszkiem siedzi przy mikrofonie na tle ciemnej ściany, wygląda na skupioną i poważną.
      Iga Świątekvia ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
      Zawodniczka tenisowa w pomarańczowym topie i białej spódnicy z rakietą w ręce wyraża silne emocje podczas meczu, w tle rozmyta postać w białym stroju.
      Elina SwitolinaWilliam WestAFP
      Carlos Alcaraz - Casper Ruud. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

