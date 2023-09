Niestety, w tej chwili Iga Świątek nawet nie ma co marzyć o powrocie na czoło rankingu WTA. Nawet jeśli wygra dwa następne turnieje, i tak będzie oglądać plecy Aryny Sabalenki. Dojściem do półfinału Wimbledonu Białorusinka wypracowała sobie solidną przewagę, której będzie bronić. W obliczu tych faktów Polka zdaje się bezradna, choć na pewno będzie robiła wszystko, co w jej mocy, by osiągać jak najlepsze rezultaty. Lecz według jednego z ekspertów sprawa nie wygląda zbyt optymistycznie.