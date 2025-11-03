Fatalne skutki porażki Igi Świątek w WTA Finals. Polka spada w tabeli
Iga Świątek w drugim meczu WTA Finals 2025 niespodziewanie przegrała z Jeleną Rybakiną 6:3, 1:6, 0:6. Ta porażka sprawiła, że Polka nie jest już liderką grupy Sereny Williams. Jej sytuacja w tym momencie nieco się skomplikowała. Które miejsce zajmuje Polka w swojej grupie?
Iga Świątek (WTA 2) znakomicie rozpoczęła WTA Finals 2025. Nasza tenisistka w pierwszym meczu zmierzyła się z Madison Keys (WTA 7) i potrzebowała zaledwie 1 godziny i 1 minuty, by pokonać Amerykankę 6:2, 6:2. Niestety, w drugim spotkaniu Polka przegrała, a jej rywalką była Jelena Rybakina (WTA 6). Nasza tenisistka uległa Kazaszce 6:3, 1:6, 0:6, przez co skomplikowała się jej sytuacja w grupie Sereny Williams.
Tabela grupy Igi Świątek WTA Finals 2025. Polka notuje spadek
Porażka Igi Świątek z Jeleną Rybakiną poskutkowała utraceniem prowadzenia w grupie Sereny Williams. Polka i Kazaszka miały przed bezpośrednim starciem po jednym zwycięstwie w dwóch setach. Teraz Rybakina dopisała kolejny punkt za wygraną, dzięki czemu ma dwa "oczka". Po przegranej Świątek pozostaje z jednym punktem za jeden mecz wygrany.
W związku z tym Rybakina już dzisiaj być może będzie świętowała awans do półfinału. Stanie się tak, jeśli Amanda Anisimova pokona Madison Keys.
Tabela grupy Sereny Williams:
- Jelena Rybakina 2 m, z 2, p 0, bilans setów: 4:1, liczba punktów: 2
- Iga Świątek 2 m, z 1, p 1, bilans setów: 3:2, liczba punktów: 1
- Amanda Anisimova 1 m, z 0, p 1, bilans setów: 0:2
- Madison Keys 1 m, z 0, p 1, bilans setów: 0:2
Turniej WTA Finals 2025 w Rijadzie potrwa do 8 listopada. Do półfinałów turnieju singla, które zostaną rozegrane 7 listopada, awansują po dwie najlepsze tenisistki z obu grup. Dzień później odbędzie się wielki finał. Równolegle rozgrywany jest również turniej deblowy.