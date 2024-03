Fatalne losowanie Świątek, powtórka z Australian Open. Znamy drabinkę w Indian Wells

W nocy z poniedziałku na wtorek rozlosowano drabinkę zmagań w Indian Wells. Z racji wolnego losu, Iga Świątek rozpocznie turniej od drugiej rundy, gdzie zagra z Danielle Collins lub zawodniczką z eliminacji. W trzeciej fazie może dojść do rewanżu z Lindą Noskovą. Po tej samej stronie drabinki są też Jelena Rybakina i Jelena Ostapenko. Ścieżka naszej tenisistki wygląda zatem bardzo podobnie do tego, co widzieliśmy podczas Australian Open.