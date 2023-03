Fatalne doniesienia ws. Igi Świątek. Występ Polki w Miami zagrożony

Niepokojące wieści dochodzą do nas ze Stanów Zjednoczonych. Jak poinformował Marek Furjan, komentator Canal+ Sport oraz Eurosportu, występ Igi Świątek w turnieju WTA w Miami stoi pod dużym znakiem zapytania. Liderka rankingu WTA wciąż nie odbyła żadnego treningu na kortach na Florydzie. Decyzja co do jej startu ma zostać podjęta jeszcze dzisiaj.