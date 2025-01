Fatalna wiadomość dla "zmory Świątek". Przyjdzie w dniu startu Australian Open

Turniej WTA 500 w Adelajdzie. Jelena Ostapenko odpada

W drugiej partii do głosu zaczęła dochodzić Keys. Amerykanka przełamała rywalkę przy pierwszej okazji, a przy prowadzeniu 3:0 zmusiła Łotyszkę do bronienia czterech breakpointów . Ta wprawdzie wyszła z opresji, ale końcówka seta i tak należała do Keys, która wygrała 6:4.

Jelena Ostapenko straci w rankingu WTA

Szybkie pożegnanie się z turniejem to nie jedyna zła wiadomość dla tenisistki z Rygi. W Adelajdzie obroniła jedynie 60 z 500 punktów "zarobionych" przed rokiem, przez co w rankingu "WTA Live" spadła już o cztery lokaty i zajmuje 21. miejsce. Na tej pozycji będzie klasyfikowana w oficjalnym zestawieniu WTA, jakie ukaże się w dniu startu Australian Open, czyli 12 stycznia. Ostatnio bowiem rankingi są publikowane najczęściej właśnie w niedzielę wieczorem czasu polskiego, a nie jak to było do tej pory, w poniedziałek.