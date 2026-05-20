Fatalna sytuacja Świątek. Nie zdążyła wyjść na kort. Musi czekać całe dwa lata

Łukasz Żurek

"Królowa Paryża" - ten przydomek nie mógł się wziąć znikąd. W ostatnich latach Iga Świątek okazała się prawdziwym postrachem uczestniczek Rolanda Grarrosa. Wygrała cztery z pięciu edycji w okresie 2020-24. W ubiegłorocznej edycji była o krok od pobicia fantastycznego rekordu wszech czasów. Potknęła się jednak w decydującym momencie. Teraz warunki powrotu do tego samego miejsca okazują się drakońskie.

Żadna inna tenisistka nie osiągnęła granicy 40 wygranych meczów w Roland Garros. lga Świątek potrzebowała do tego tylko 42 występów. W Paryżu lepszy wynik zanotował tylko idol Polski - Rafael Nadal, który dokonał tego na dystansie 41 spotkań.

Wspomniany rekord Raszynianka ustanowiła w ubiegłym roku, docierając w stolicy Francji do półfinału. Legitymowała się wtedy bilansem gier 40-2. To oznaczało wskaźnik zwycięstw na poziomie 92,5 proc.

Równie fenomenalną skutecznością we French Open mogła się pochwalić jedynie legendarna Margaret Court. Świątek wyszła na półfinał, by poprawić osiągnięcie Australijki i objąć samodzielnie prowadzenie w zestawieniu. Uległa jednak Arynie Sabalence 6:7(1), 6:4, 0:6.

Rekord był o krok, szansa pozostała niewykorzystana. Drugie podejście? Iga podejmie tę próbę już za kilka dni. Ale żeby zbliżyć się ponownie do uzyskanego w ubiegłym roku wskaźnika zwycięstw... potrzebuje spektakularnego wyczynu.

Najlepsza polska tenisista musi teraz wygrać w Paryżu aż 21 meczów z rzędu, by poprawić osiągnięcie Court. Każdy turniej to siedem występów łącznie ze zwycięskim finałem. To oznacza konieczność zagarnięcia tytułów w 2026, 2027 i 2028 roku.

Dopiero wtedy Polka będzie mogła się pochwalić najlepszym wskaźnikiem zwycięstw w kronikach Rolanda Garrosa. Wyniesie on dokładnie 95,31 proc. Czy to realne, że dokona tego na przestrzeni dwóch najbliższych lat?

Pamiętamy dobrze, że nie byłby to w karierze Igi ewenement. We French Open okazywała się już bezkonkurencyjna trzykrotnie z rzędu. Taka sytuacja miała miejsce w latach 2022-24. Wcześniej główne trofeum zgarnęła również w sezonie 2020.

