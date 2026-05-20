Fatalna sytuacja Świątek. Nie zdążyła wyjść na kort. Musi czekać całe dwa lata

Żadna inna tenisistka nie osiągnęła granicy 40 wygranych meczów w Roland Garros. lga Świątek potrzebowała do tego tylko 42 występów. W Paryżu lepszy wynik zanotował tylko idol Polski - Rafael Nadal, który dokonał tego na dystansie 41 spotkań.

Wspomniany rekord Raszynianka ustanowiła w ubiegłym roku, docierając w stolicy Francji do półfinału. Legitymowała się wtedy bilansem gier 40-2. To oznaczało wskaźnik zwycięstw na poziomie 92,5 proc.

Iga Świątek ramię w ramię z legendarną Margaret Court. Przez chwilę miała rekord na wyciągnięcie ręki

Równie fenomenalną skutecznością we French Open mogła się pochwalić jedynie legendarna Margaret Court. Świątek wyszła na półfinał, by poprawić osiągnięcie Australijki i objąć samodzielnie prowadzenie w zestawieniu. Uległa jednak Arynie Sabalence 6:7(1), 6:4, 0:6.

Rekord był o krok, szansa pozostała niewykorzystana. Drugie podejście? Iga podejmie tę próbę już za kilka dni. Ale żeby zbliżyć się ponownie do uzyskanego w ubiegłym roku wskaźnika zwycięstw... potrzebuje spektakularnego wyczynu.

Najlepsza polska tenisista musi teraz wygrać w Paryżu aż 21 meczów z rzędu, by poprawić osiągnięcie Court. Każdy turniej to siedem występów łącznie ze zwycięskim finałem. To oznacza konieczność zagarnięcia tytułów w 2026, 2027 i 2028 roku.

Dopiero wtedy Polka będzie mogła się pochwalić najlepszym wskaźnikiem zwycięstw w kronikach Rolanda Garrosa. Wyniesie on dokładnie 95,31 proc. Czy to realne, że dokona tego na przestrzeni dwóch najbliższych lat?

Pamiętamy dobrze, że nie byłby to w karierze Igi ewenement. We French Open okazywała się już bezkonkurencyjna trzykrotnie z rzędu. Taka sytuacja miała miejsce w latach 2022-24. Wcześniej główne trofeum zgarnęła również w sezonie 2020.

