Fatalna decyzja dla Igi Świątek. Polka zabrała głos. Jest reakcja rywalki

Organizatorzy US Open Series podjęli decyzję o powrocie do gry lżejszymi piłkami w rywalizacji kobiet. To fatalny ruch dla Igi Świątek, która przed dwoma laty nazywała je okropnymi, wywołując spore zamieszanie. Teraz liderka rankingu WTA zabrała głos w tej sprawie. Swoimi refleksjami podzieliła się także Chinka Qinwen Zheng, która pokonała reprezentantkę Polski w półfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu, sięgając potem po złoty medal.