Reprezentacja Polski może liczyć na solidne wsparcie. Do gry w kadrze po dwóch latach przerwy wraca najlepsza zawodniczka kobiecego touru - Iga Świątek . W ostatnich miesiącach 22-latka z Raszyna miała problem, żeby dołączyć do "Biało-Czerwonych". Z uwagi na turnieje WTA podopieczna Tomasza Wiktorowskiego musiała zrezygnować z gry z Orzełkiem na piersi. Teraz się to zmieni. Świątek powalczy z kadrą o awans o finałów rozgrywek Billie Jean King Cup, które mają odbyć się w listopadzie w Sewilli.

