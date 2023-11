Fantastyczne wieści dla Igi Świątek! Jak to było możliwe? Nikt już tego nie cofnie

W meksykańskim Cancun dzieją się rzeczy nieprzewidywalne i... na szczęście nie dotyczą tylko szalejącej pogody. Iga Świątek awansowała do półfinału WTA Finals bez wychodzenia na kort - oczekując na swój ostatni mecz grupowy. Stało się tak dzięki korzystnemu przebiegowi spotkania Coco Gauff - Marketa Vondrousova. Polka tej nocy wyjdzie jeszcze do gry z Ons Jabeur, by powalczyć o pierwszej miejsce w grupie B.