Wiem, że zanim pojawi się odcinek, oglądasz go dokładnie z ludźmi z Netflixa na Zoomie i możesz wprowadzić poprawki, powiedzieć wprost: nie podoba mi się to i to. Możesz zmienić to lub tamto. Nie wiem, dlaczego ona (Iga Świątek - przyp. red.) nie mogła tego zrobić, kiedy sprawdzała swój odcinek. Nie wiem

~ mówiła sportsmenka.