Falstart Huberta Hurkacza, awans wyraźnie się oddala. Iga Świątek ostatnią deską ratunku

Zespół Igi Świątek i Hubert Hurkacza miał najtrudniejszą sytuację w kwestii awansu do finału World Tennis League po dwóch dniach rywalizacji w fazie grupowej. W związku z tym zawodnicy Hawks musieli liczyć na solidną zdobycz punktową w starciu z zespołem Kites. Niestety, Hubert Hurkacz i Casper Ruud przegrali inauguracyjne starcie z Grigorem Dimitrowem i Lloydem Harrisem 4:6, przez co awans do niedzielnego meczu o tytuł wyraźnie się oddalił. Zaraz do gry wkroczy Iga Świątek.