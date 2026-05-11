Fala zachwytów po tym, co zrobiła Świątek. Kapitalna forma Polki. "Mecz roku"

Iga Świątek rozgrywa najlepszy turniej w tym roku. Po trzech udanych meczach jest już w ćwierćfinale Italian Open. Poniedziałkowe zwycięstwo nad Naomi Osaką 6:2, 6:1 wywołało falę entuzjazmu w social mediach.

Raszyniankę komplementują nie tylko sympatycy tenisa, ale również eksperci. Zgodnie, w jednej tonacji. Na taką Igę czekaliśmy bardzo długo.

Iga Świątek mknie po czwarty tytuł w Rzymie. Eksperci zachwyceni formą Polki. Na horyzoncie Paryż

"Iga Świątek w bardzo dobrym wydaniu. Świetny return, cierpliwe budowanie przewagi, kapitalny forhend i wielka momentami przewaga w rywalizacji z Naomi Osaką. Świetny mecz. Wraca stara, dobra Iga" - nie kryje entuzjazmu Marek Furjan, komentator Eurosportu.

"Ale dzisiaj pograła Iga! Kapitalny mecz! Mówiła, że chce znów być jak ściana i zmierza to w tym kierunku. CLAYMINATOR wraca?" - dodaje Michał Chojecki z "Super Expressu".

O rosnącej formie najlepszej polskiej tenisistki świadczą dwie proste statystyki. Uderzenia kończące: 23-9 na korzyść Polki. Niewymuszone błędy: 18-24.

"Iga wróciła do sytuacji, w której stanowi dla rywalek totalne zagrożenie na korcie ziemnym. Występ całkowicie dominujący przeciwko 4-krotnej mistrzyni Wielkiego Szlema. Trzykrotna mistrzyni odnalazła magię" - kwituje na platformie X "The Tennis Letter".

Ten sam serwis zwraca uwagę, że Świątek dotarła w Rzymie do ćwierćfinału już po raz piąty. To oznacza - jak wylicza OptaAce - że Polka jest najmłodszą zawodniczką (24 lata i 339 dni) z takim osiągnięciem od czasów Sereny Williams (22 lata i 226 dni - w 2004 roku).

"Iga zagrała swój najlepszy mecz w tym roku (zdecydowanie) przeciwko swojemu byłemu trenerowi sprzed trzech lat" - podkreśla ekspert Bastien Fachan, wskazując na opiekującego się japońską rywalką Tomasza Wiktorowskiego.

"Dziś w tenisie Polki zgadzało się WSZYSTKO. Budujący występ. Bardzo budujący!" - donosi Mateusz Stańczyk, ekspert Interii przebywający w Rzymie.

Wszyscy zgadzają się, że z taką formą Świątek już dzisiaj mogłaby przystąpić do gry na kortach Rolanda Garrosa. Ale najpierw trzeba wygrać w Rzymie. Iga wie, jak to się robi. Na włoskiej ziemi triumfowała już w latach 2021, 2022 i 2024.

O awans do półfinału zagra w środę z Amerykanką Jessicą Pegulą (5. WTA).

Iga Świątek

Iga Świątek

Iga Świątek

