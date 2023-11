Miejmy nadzieję, że kiedy dostaniemy nowego lidera i że będzie to kobieta, ponieważ jest mnóstwo pań, które mają kwalifikacje do tej pracy. W każdym razie zobaczymy, co się stanie, ale myślę, że będzie to trudne dla Steve'a, aby jakoś pozostać w pracy, ponieważ ostatnie dni pokazały, że nie ze wszystkim sobie radzi

~ dodała cytowana przez sportskeeda.com.