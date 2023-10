Iga Świątek przygotowuje się do pierwszego meczu na turnieju WTA Finals , który zwieńczy ten sezon. Polka wciąż ma szansę na to, by wyprzedzić Arynę Sabalenkę i zakończyć rok w roli liderki światowego rankingu. A że po porażce z Jeleną Ostapenko Polka spadła w zestawieniu za Białorusinkę, wielu uważa ten sezon za nieudany dla 22-latki. Niesłusznie - podkreślają przedstawiciele WTA.

"Niedorzeczna" krytyka dotyka Igę Świątek. WTA wprost o tym sezonie Polki