Iga Świątek to postać doskonale znana fanom tenisa. Była liderka światowego rankingu w ostatnich latach stała się jednak osobą rozpoznawalną także poza tenisowymi kortami. Poczynania Polki na arenie międzynarodowej obserwują światowej sławy celebryci, muzyki i politycy, w tym m.in. gwiazda muzyki pop, Taylor Swift. Amerykańska artystka w ubiegłym roku pogratulowała 24-letniej tenisistce triumfu w turnieju Rolanda Garrosa.

Ewa Minge zachwycona Igą Świątek. "O nią się zabiega"

Fanką Igi Świątek, jak się okazuje, jest również znana polska projektantka mody, Ewa Minge. 58-latka w rozmowie z portalem "JastrząbPost" zapytana została o to, jak ocenia styl polskiej tenisistki. Nad odpowiedzią Minge nie zastanawiała się długo - oznajmiła, że nie jest fanką oceniania stylu innych, gdyż jeśli ktoś w danej stylizacji czuje się dobrze, to nikt nie ma prawa tego oceniać i komentować.

"Iga mi się podoba jako kobieta, jako dziewczyna, jako człowiek. Nie znoszę oceniania cudzych kreacji i cudzego wizerunku. Zawsze powtarzam, że opakowanie jest po to, żebyśmy się w nim dobrze czuli. Ono oczywiście w pewnych sytuacjach powinno wyrażać szacunek w stosunku do ludzi, wydarzenia, miejsca, w którym się znajdujemy. I to zdecydowanie tak. Natomiast czy to będzie miało taki kolor, czy to będzie miało taki fason, czy to będzie poszerzało, pogrubiało, zwężało, skracało, to nie ma to żadnego znaczenia" - podkreśliła projektantka.

Ewa Minge uważa, że Iga Świątek na ten moment jest jedną z czołowych sportsmenek świata, co czyni ją "marką samą w sobie". To właśnie dlatego czołowi projektanci i domy mody zabiegają o to, aby sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa nosiła ich ubrania. 24-latka pozostaje jednak wierna swojemu sercu i decyduje się na kreacje tylko i wyłącznie takie, w których czuje się dobrze. Do tej pory największe zaufanie Polka miała do Magdy Butrym - w jej kreacjach występowała już bowiem wielokrotnie. Ostatnio wyszła jednak ze swojej strefy komfortu i podczas Wimbledonu zachwycała w kreacjach od Victorii Beckham i Stelli McCartney.

"Iga, jest to osoba, którą chcą ubierać światowe domy mody na świecie. Jest to po pierwsze piękna kobieta, po drugie synonim zwycięstwa, więc przyłożenie swojej marki do drugiej marki, która jest synonimem zwycięstwa, świadczy o tym, że wybierają nas najlepsi. (...) Nawet jeżeli Iga dostaje pewnego rodzaju ofertę, to ta oferta nie przez przypadek na tym wieszaku się znajduje. O to się zabiega, o nią się zabiega, tak samo jak się zabiega o to, żeby jakakolwiek inna hollywoodzka gwiazda założyła czy daną biżuterię, czy daną sukienkę, czy dany garnitur" - podsumowała Minge.

