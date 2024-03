"Jesteśmy w żałobie. Białoruska Federacja Hokeja na Lodzie przekazuje najszczersze kondolencje rodzinie, przyjaciołom i wszystkim tym, którzy znali i pracowali z Konstantinem" - to ten komunikat, zamieszczony przez związek sportowy zza naszej wschodniej granicy, oficjalnie potwierdził, że Konstantin Kołcow nie żyje.

Jak doszło do tragedii? Departament Policji Miami-Dade, między innymi dla CNN, przekazał, że nie ma podejrzeń, by doszło do przestępstwa, a śledztwo jest prowadzone w sprawie rzekomego samobójstwa byłego reprezentanta Białorusi w hokeju na lodzie, dwukrotnym uczestniku igrzysk olimpijskich i zawodniku najlepszej ligi świata - NHL w barwach popularnych "Pingwinów", czyli Pittsburgh Penguins.