W sobotę 11 maja liderka światowego rankingu WTA mierzyła się z reprezentantką Kazachstanu Julią Putincewą. Nerwy pojawiły się w drugim secie. 22-letnia zawodniczka przegrywała już 1:4 w gemach , ale na szczęście w porę wróciła na odpowiednie tory i wygrała wszystkie gemy do końca spotkania. Ostatecznie nasza gwiazda triumfowała z wynikiem 6:3, 6:4.

Iga Świątek z kolejnym zwycięstwem w Rzymie i nagrodą finansową

Dzięki temu zwycięstwu "Biało-Czerwona" zapewniła sobie premię finansową. Za awans do czwartej rundy rozgrywek we Włoszech na konto podopiecznej Tomasza Wiktorowskiego wpadło 88 440 euro, czyli 379 tys. 222 zł. Jeśli nasza najlepsza tenisistka wygra kolejne spotkanie, zgarnie od organizatorów aż 161 995 euro (694 620 zł). Jak wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego na zwyciężczynię imprezy w Rzymie czeka aż 963 225 euro, co w przeliczeniu na polską walutę daje 4 130 222 zł.