Emocjonalny wpis ojca Igi Świątek. "Nie spodziewałem się tego"

Wiem, że potencjał i możliwości Igi są bardzo duże, ale tego, co wydarzyło się w tym sezonie, nawet ja się nie spodziewałem. W tamtym sezonie Iga wygrała dwa turnieje i weszła do TOP 10 i to już było godne podziwu i pokazało, że nie wygrała w Paryżu przypadkiem. Ale ten sezon... Całkowita dominacja na mączce i hardzie, 37 meczów wygranych z rzędu, 8 wygranych turniejów, z czego dwa to ponowne zwycięstwo w Roland Garros i pierwsze w US Open. Od kwietnia Iga jest numerem jeden na świecie i kończy rok na tej pozycji, mając niewyobrażalną przewagę nad pozostałymi zawodniczkami

~ Tomasz Świątek na swoim profilu na Instagramie