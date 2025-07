Emocjonalny wpis Igi Świątek. Nie mogła tego przemilczeć. "Teraz już rozumiem"

Do tej pory Iga Świątek miała na koncie pięć tytułów wielkoszlemowych - pięć razy wygrywała Rolanda Garrosa i raz triumfowała na US Open. To naprawdę imponujący wynik, zważywszy na fakt, że Polka ma dopiero 24 lata i nie doszła nawet do połowy swojej profesjonalnej kariery.

To, że tytułu za wygranie Wimbledonu brakowało jej do tej pory najbardziej (może poza złotym medalem olimpijskim), nie było żadną tajemnicą. Świątek marzyła o tym od bardzo wielu lat, a zwycięstwo w juniorskim Wimbledonie w 2018 roku dało nadzieję, że może się to wydarzyć również w seniorskiej karierze.

W ciągu ostatnich lat Polka nie była jednak nazywana królową trawy, a mączki. Całkowicie zdominowała Rolanda Garrosa, na Wimbledonie awansując co najwyżej do ćwierćfinału. W 2025 roku nastąpił przełom.

Iga Świątek spełniła wielkie marzenie. Opublikowała emocjonalny wpis

Iga Świątek w końcu przezwyciężyła bardzo poważny kryzys i udowodniła, że potrafi wrócić w najlepszym możliwym stylu. Na tegorocznym Wimbledonie była bezdyskusyjnie najlepsza i odniosła spektakularne zwycięstwo. Wynik 6:0, 6:0 w wielkim finale z Amandą Anisimovą, która rundę wcześniej wyeliminowała liderkę rankingu WTA Arynę Sabalenkę, tylko podkreśla to, jak bardzo Świątek zdominowała tegoroczny Wimbledon.

Trzy dni po tym spektakularnym triumfie Iga Świątek opublikowała w mediach społecznościowych emocjonalny wpis, w którym podzieliła się swoimi odczuciami. Są na tyle intensywne, że raszynianka nie mogła dużej trzymać ich wyłącznie dla siebie.

- Wygranie Wimbledonu było dla mnie zawsze tak odległym marzeniem, że właściwie nie przychodziło mi nawet do głowy o nim myśleć. Trudno opisać emocje, które pojawiają się we mnie teraz, gdy to marzenie spełniłam. Nawet po tych paru dniach jeszcze układam to sobie w głowie - informuje Iga Świątek.

W dalszej części wpisu polska tenisistka zapewnia, że jest bardzo szczęśliwa z powodu zdobytego tytułu. Na koniec informuje, że dopiero zwycięstwo na Wimbledonie otworzyło jej oczy i uświadomiło, dlaczego turniej ten jest uznawany za wyjątkowy.

- Teraz już rozumiem tą wyjątkowość i w pewnym sensie doniosłość tego turnieju. Nigdy nie zapomnę tych wrażeń i przeżyć tak samo, jak zawsze będę pamiętała ile pracy na korcie i poza nim kosztowało mnie dotarcie do tego miejsca - podkreśla Polka.

Na koniec wpisu Iga Świątek zapowiedziała, że chce "złapać oddech", czyli odpocząć po dobrze wykonanej pracy. We wpisie opublikowała również kilka zdjęć i materiał wideo, które przywiozła z tegorocznego Wimbledonu.

Rozwiń

Iga Świątek wygrała Wimbledon 2025 DAISUKE URAKAMI AFP

Iga Świątek w trakcie Wimbledonu 2025 Kirill Kudryavtsev AFP

Iga Świątek w półfinale Wimbledonu! Adam Vaughan PAP/EPA

Czy Iga Świątek to największa polska sportsmenka wszech czasów? Dyskusja w studiu Polsat Sport Polsat Sport