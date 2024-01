Elektryzujący hit z udziałem Igi Świątek. Oto rywale Polaków w półfinale United Cup

Reprezentacja Polski w znakomitym stylu awansowała wczoraj do półfinału, pokonując reprezentację Chin 3-0. Kwestia wygranej rozstrzygnęła się już po meczach singlowych z udziałem Igi Świątek i Huberta Hurkacza , stąd w późniejszym mikście mogliśmy zobaczyć na korcie Katarzynę Piter oraz Jana Zielińskiego .

Na wyłonienie półfinałowego rywala nasza drużyna musiała jednak poczekać do dzisiejszego popołudnia, bowiem wtedy zakończyła się ćwierćfinałowa rywalizacja pomiędzy Francją i Norwegią. Faworytem spotkania byli zawodnicy z kraju gospodarza tegorocznych igrzysk olimpijskich, ale walka o bilet do najlepszej "4" turnieju okazała się niezwykle zacięta .

Mikst okazał się decydujący. Francja pokonała Norwegię i zagra z Polską o finał United Cup

Ogromnych emocji dostarczył nam już pierwszy pojedynek z udziałem Caroline Garcii i Malene Helgo. Chociaż obie zawodniczki w rankingu dzieli ponad 500 miejsc różnicy, to na korcie absolutnie nie było tego widać. Chociaż pierwsza partia została pewnie wygrana przez Francuzkę 6:2, to w kolejnej o wyniku decydował tie-break. Garcia miała piłkę meczową przy stanie 6-5, ale nie wykorzystała okazji. Helgo wygrała trzy punkty z rzędu i doprowadziła do decydującej partii.