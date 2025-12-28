Partner merytoryczny: Eleven Sports

Elektryzujące starcie Świątek z Rosjaninem w Shenzhen. Wszystko jasne po 71 minutach gry

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Organizatorzy World Tennis Continental Cup zaskoczyli wszystkich obserwatorów. Mecz gry mieszanej z udziałem Igi Świątek, który miał się odbyć jako drugi w kolejności, ostatecznie wyznaczono jako pierwszy od godz. 10:00 czasu polskiego. Nasza reprezentantka zagrała w duecie z Valentinem Vacherotem. Po drugiej stronie siatki zameldowali się Jelena Rybakina i Andriej Rublow. Lepszy okazał się kazachsko-rosyjski team, wygrywając 6:4, 6:4. Oto co się wydarzyło w trakcie pojedynku.

Tenisistka w sportowym stroju z czapką z daszkiem wyrażająca rozczarowanie lub frustrację. W okrągłej wstawce po lewej stronie mężczyzna z opaską na głowie w dynamicznym momencie, wykrzykujący emocjonalnie.
Iga Świątek i Andriej Rublow zagrali przeciwko sobie w mikście podczas World Tennis Continental CupMinas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Niedziela to ostatni dzień zmagań w ramach pokazowego turnieju World Tennis Continental Cup 2025, gdzie drużyna Europy mierzy się z ekipą Reszty Świata. Po tym, jak w nocy czasu polskiego Jelena Rybakina pokonała Belindę Bencić, Kazaszka wyprowadziła swój globalny team na prowadzenie 9-7. Na decydującą sesję zmagań zaplanowano dwa spotkania - jedno z udziałem Igi Świątek.

    Według pierwotnego harmonogramu Polka miała wyjść na kort w drugim spotkaniu od godz. 10:00 naszego czasu. Tuż przed rozpoczęciem gier doszło jednak do zamiany. Ostatecznie mikst raszynianki przesunięto na pierwszą pozycję w planie. Wiceliderka rankingu WTA wystąpiła w duecie z Valentinem Vacherotem - mistrzem tegorocznego ATP Masters 1000 w Szanghaju.

    Po drugiej stronie zameldowali się zawodnicy z drużyny Reszty Świata: Jelena Rybakina oraz Andriej Rublow. Świątek miała już okazję rywalizować z Kazaszką podczas WTCC w Shenzhen. Podczas piątkowego spotkania w singlu lepsza okazała się Iga, wygrywając 6:3, 6:3. Teraz mistrzyni WTA Finals 2025 otrzymała szansę na rewanż.

      World Tennis Continental Cup: Iga Świątek/Valentin Vacherot - Jelena Rybakina/Andriej Rublow

      Mecz rozpoczął się od serwisu Vacherota. Już na "dzień dobry" polsko-monakijski duet musiał bronić break pointa. Rywale doprowadzili do decydującej akcji, ale ostatecznie to Iga i Valentin jako pierwsi objęli prowadzenie. Podczas kolejnego rozdania Rybakina oraz Rublow dopięli już jednak swego. Wypracowali sobie aż cztery okazje z rzędu na przełamanie przy podaniu Świątek. Trzecia z nich pozwoliła na uzyskanie przewagi breaka.

      Jelena oraz Andriej bardzo aktywnie pracowali przy siatce, wywierając presję na przeciwnikach. W następnych minutach Kazaszka oraz Rosjanin pilnowali wypracowanej różnicy. Okazja na zamknięcie partii otworzyła się już w dziewiątym gemie, kiedy to doprowadzili do decydującego punktu przy podaniu Vacherota. Monakijczyk przetrwał jednak wymianę i przedłużył jeszcze nadzieje swojego duetu na triumf w premierowej odsłonie.

      Po zmianie stron serwował Rublow. Wydawało się, że Andriej ma wszystko pod kontrolą, szybko wyszedł na 30-0. Później jednak Iga oraz Valentin rzucili się w pogoń. Zgarnęli trzy akcje z rzędu i niespodziewanie dostali dwie szanse na 5:5. Ostatecznie żadnej z nich nie udało się wykorzystać. Rosjanin doprowadził do setbola - ale tym razem przy własnym podaniu. W trakcie kluczowej wymiany Polka za bardzo podniosła piłkę, co umożliwiło Rybakinie wykończenie wymiany przy siatce. Dzięki temu to przeciwnicy Świątek wygrali partię 6:4.

        Druga część pojedynku przebiegała nieco inaczej. Na początku oba duety pilnowały swoich podań, ale wszystko zmieniło się w siódmym gemie. Wtedy to rywale znów "dobrali się" do serwisu Świątek. Zrobiło się 0-40 z perspektywy Polki, a to oznaczało cztery break pointy z rzędu. Tym razem już premierowa okazja została zamieniona w przełamanie.

        Rybakina i Rublow pewnie zmierzali w kierunku zakończenia spotkania na swoją korzyść. Znów mogli dopiąć swego w trakcie dziewiątego rozdania, posiadali dwa meczbole przy serwisie Vacherota. W kluczowych akcjach błysnęła przy siatce Iga. To właśnie raszynianka sprawiła, że jej team dorzucił czwarte "oczko" na swoje konto i presja zamykania starcia przeszła na podanie Andrieja.

        Pierwsze dwie akcje dziesiątego gema trafiły na konto Świątek i Vacherota. Chwilę później, po efektownym smeczu Rublowa, który przemknął tuż obok naszej reprezentantki, zrobiło się 30-30. Kolejny punkt trafił do Igi oraz Valentina. Dzięki temu, podobnie jak w pierwszym secie, pojawiły się dwie okazje dla polsko-monakijskiego duetu na 5:5. Kluczowe akcje powędrowały jednak do Jeleny i Andrieja. Najpierw tegoroczny mistrz z Szanghaju zaryzykował returnem i nie trafił w korytarz deblowy, a potem Rosjanin posłał asa. Po 71 minutach sędzia ogłosił zwycięstwo pary Rybakina/Rublow 6:4, 6:4. Taki rezultat oznacza, że drużyna Reszty Świata pokonała europejski team w całych rozgrywkach World Tennis Continental Cup. Aktualny wynik to 12-7.

        Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek/Valentin Vacherot - Jelena Rybakina/Andriej Rublow jest dostępny TUTAJ.

        Iga Świątek: Gra dla reprezentacji Polski to zawsze ogromna przyjemność. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
        Dwie kobiety w sportowych strojach tenisowych na zbliżeniu, każda na osobnym planie, skupione podczas rywalizacji na korcie tenisowym.
        Iga Świątek i Jelena RybakinaMINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFPAFP
        Tenisista trzymający puchar w jednej ręce i bukiet kwiatów w drugiej, w tle duże flagi Chin oraz sylwetki ludzi w lekkim rozmyciu.
        Valentin VacherotHector RetamalAFP
        Andriej Rublow
        Andriej RublowTHOMAS COEX / AFPAFP

