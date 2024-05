Elekt Międzynarodowej Galerii Sław zwrócił się do Igi Świątek. Jest poruszony

To już stało się normą, że urodziny naszej tenisowej ambasadorki przypadają na drugi w kolejności w roku turniej wielkoszlemowy, rozgrywany w kompleksie sportowym Stade Roland Garros. Od czterech lat Iga Świątek ma status królowej paryskiej mączki, w tym czasie tylko raz potykając się "już" na etapie ćwierćfinału.

Trzykrotnie nie miała tutaj sobie równych, czym zapracowała na przeogromne uznanie. Z pewnością nie jest jeszcze tak pomnikową postacią, jak 14-krotny zwycięzca French Open Rafael Nadal, ale obchodząca dzisiaj swoje święto podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego - jeśli nie zatraci głodu wygrywania i zachowa zdrowie - może jeszcze wiele lat umacniać swoje mistrzostwo i budować potęgę nazwiska. Reklama

- Bałam się zepsuć te urodziny - takie zdanie sprzed kilku lat z ust Igi Świątek utkwiło mi w pamięci. Wierzymy, że również tym razem, patrząc na to, z jak potężnych opresji raszynianka była w stanie wyjść już w poprzednim meczu z Japonką , jej miejsce znów jest co najmniej w finale.

Naszą dominatorkę podziwiają przedstawiciele mediów, w tym bardzo znane postaci, jakie z całego świata przybyły do stolicy Francji, relacjonować tę wyjątkową imprezę sportową. Postanowiliśmy poprosić kilkoro reprezentantów naszego środowiska, aby za pośrednictwem Interii przekazali płynące z serca życzenia dla najlepszej tenisistki świata.

Richard Evans, były prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Pisarzy Tenisowych (ITWA), wybrany i wkrótce wprowadzony do Międzynarodowej Galerii Sław Tenisa:

To niezwykłe, że Iga Świątek obchodzi swoje 23. urodziny z tak wieloma osiągnięciami na koncie. Oczywiście 4 tytuły Wielkiego Szlema to jej największe osiągnięcia, ale najbardziej wyróżnia ją sposób, w jaki wygrywa tak wiele meczów. Sądzę, że tylko niewielka liczba mistrzów wygrała tyle setów 6:0, co Iga. Dla niej to rutynowy wynik, a dla nikogo innego nie jest rutyną. Wskazuje to na dominację, jaką ustanawia nad przeciwniczkami, gdy gra najlepiej, jak potrafi. Reklama

Świetnie rozegrany pojedynek Igi Świątek z Naomi Osaką w II rundzie French Open zakończył się zwycięstwem tenisa. Potwierdziło to wiarygodność Igi jako zwyciężczyni, która potrafi wytrzymać ogromną presję, a co ważniejsze dla kobiecego tenisa, ponownie ugruntowało pozycję Naomi jako głównej siły w tourze. Cała siła i agresja, które były widoczne podczas jej zwycięskich lat w Wielkim Szlemie, powróciły, a tenis stanie się dzięki temu jeszcze bogatszy. Iga będzie wiedziała, że przed nimi zacięte bitwy na korcie.

Richard Evans od Wimbledonu w 1960 roku relacjonował ponad 200 Wielkich Szlemów i wiele innych turniejów. Uroczyste wprowadzenie do Międzynarodowej Galerii Sław Tenisa nastąpi 20 lipca podczas ceremonii w Newport w stanie Rhode Island / Artur Gac / INTERIA.PL

Steffan Kok - holenderski "Tennis Magazine":

Droga Igo,

Z okazji Twoich urodzin życzę Ci, w imieniu holenderskiego magazynu "Tennis" oraz ode mnie i mojej żony Małgorzaty, aby każdy kolejny dzień był lepszy od poprzedniego, powodzenia w życiu prywatnym i profesjonalnym; abyś zawsze miała powody do radości i uśmiechu. Jestem zafascynowany Polską, to wspaniały kraj o bogatej kulturze i naturze oraz gościnnych ludziach, którzy charakteryzują się dużą determinacją, koncentracją i gotowością w dążeniu to zamierzonego celu. Tak jak moja żona i Ty. Reklama

Jeszcze raz, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i, mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy!

Pozdrawiam serdecznie,

Steffan Kok (i Małgorzata)

*Steffan jest żonaty z Małgorzatą, Polką, która od 26 lat mieszka w Holandii. Poznał pojedyncze słowa w naszym języku, a gdy pochwalił się, że potrafi także zaśpiewać fragment "Sto lat", nie mogłem sobie odmówić i poprosiłem go o wykonanie piosenki specjalnie dla Igi.

Takafumi Yoshida - japoński reporter z "Kyodo News":

Dziękuję bardzo za tę możliwość.

Gratulacje, Iga. Masz już tak wiele chwały w tak młodym wieku. Mam nadzieję, że będziesz to podtrzymywać. Proszę, przyjedź jeszcze raz do Japonii i baw się u nas dobrze. Zaskoczeniem dla nas było to, że Naomi była w stanie stoczyć tak równy mecz z Igą na jej nawierzchni, na korcie ziemnym. Myślę, że to był jeden z najlepszych meczów naszej zawodniczki w karierze. Chciałbym, żeby ta rywalizacja trwała nadal.

Z wyrazami szacunku!

Greg Garber, dziennikarz WTA:

Gratulacje Iga, teraz twój numer to 23. Ty i inni zawodnicy w dniu swoich 23. urodzin:

Navratilova (2 Wielkie Szlemy), Henin (4), Venus Williams (4), Świątek (4). Dobre towarzystwo. Reklama

Carole Bouchard - francuska niezależna pisarka tenisowa (Tennis Majors, Radio Canada, biuletyn The Tennis Sweet Spot):

Iga, podtrzymujesz tradycję, że wielcy mistrzowie obchodzą urodziny podczas Roland-Garros! Znak szczęścia, który przez lata współdzielili Rafael Nadal i Novak Djokovic: nie może być źle:) Życzę ci wszystko, co najlepsze na korcie i poza nim, a jako dziennikarka mogę mieć tylko nadzieję, że będziesz nadal dawać przykład temu sportowi, pokazując codziennie, czym jest przywództwo. Jeszcze jeden rok mądrości dla kogoś, kto ma jej już tak wiele. Mam nadzieję, że pozwolisz sobie na odrobinę przyjemności w tym wyjątkowym dniu.

Vanni Gibertini - włoski dziennikarz Ubitennis/OASport:

Witaj Iga, serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego! Życzę ci miłego dnia i powodzenia w dalszej części turnieju oraz w pozostałej części sezonu. W twoim tenisie najbardziej podziwiam forehand i siłę mentalną.

