Ekspertka wprost o walce Świątek i Sabalenki. "Ona nie ma kogo reprezentować"

Sakowicz-Kostecka: Krytyka dla Igi Świątek po US Open była zbyt surowa

"Ta krytyka, która na nią spadła po przegranej z Jessicą Pegulą jest absolutnie niewspółmierna do wyniku, Uważam, że to naprawdę było zbyt surowe" - oświadczyła podczas wywiadu Sakowicz-Kostecka w odniesieniu do niedawnej przegranej Świątek .

"Jest to niewspółmierne do tego, co Iga osiągnęła w tym roku i w poprzednich latach. To jest bardzo trudne - być trzeci sezon z rzędu zawodniczką, którą się atakuje. Nastał dla niej najtrudniejszy czas, bo inne tenisistki stawiają sobie za cel dogonienie i przegonienie jej, tak jak to robi Sabalenka" - podkreśliła.