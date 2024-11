Po porażce z Jessiką Pegulą w ćwierćfinale US Open Iga Świątek zrobiła sobie dłuższą przerwę od rywalizacji i na korty powróciła dopiero przed kończącym sezon turniejem WTA Finals w Rijadzie . Zanim jednak Polka wznowiła rywalizację, doszło do kluczowej zmiany w jej sztabie szkoleniowym. Współpracę z raszynianką zakończył wówczas jej dotychczasowy trener Tomasz Wiktorowski, a jego miejsce zajął Wim Fissette. Wówczas w sieci pojawiły się komentarze mówiące o kryzysie polskiej zawodniczki. Internauci sugerowali wówczas, że niegdyś silna mentalnie zawodniczka straciła wiarę w siebie i powinna popracować nad psychiką.

Marcin Matkowski stanął po stronie atakowanej przez kibiców Igi Świątek. "Nie warto patrzeć na detale, tylko na całokształt"

Temat psychiki Igi Świątek poruszył w programie "Sportowy Top Tygodnia" były tenisista - Marcin Matkowski. Utytułowany deblista postanowił odnieść się do wpisu jednego z internautów o treści: "To pomyśl, co by było gdyby ta psychika (psychika Igi Świątek - przyp. red.) była mocniejsza. Uważaj, teraz powiem coś, co może zmienić Twoje życie. Federer też miał słabą psychikę. A na pewno najsłabszą ze wszystkich z wielkiej czwórki". Odpowiedź Matkowskiego była dosadna.