Ekspert załamuje ręce nad grą Igi Świątek. "Może nie ma tego w DNA"

Dariusz Ostafiński, Interia: Liczyliśmy na to, że dzięki rozbudowanej drabince, Iga Świątek zagra w Madrycie więcej niż dwa mecze.

Tomasz Wolfke, ekspert Eurosportu: Na pewno by jej się to przydało, mecze są jej potrzebne. Bo jeśli coś było robione na Majorce, a zakładam, że było, to potrzeba jak najwięcej gry, żeby to wprowadzić w czyn i utrwalić.

A pan widział jakąś zmianę, coś nowego w grze Świątek?

- Nie bardzo. Ani w Stuttgarcie, ani w Madrycie. Inna sprawa, że to było raptem dwa i pół meczu. Szkoda tego pojedynku z Li, bo on był do wygrania. Jakby Iga zwyciężyła w pierwszym secie, to nie byłoby tego kreczu. Jakoś by to przetrwała, odpoczęła i za chwilę mielibyśmy ciekawy mecz z Fernandez.

Jest zmiana na minus w grze Igi Świątek

Z tego co pan jednak mówi, to wychodzi na to, że ten krecz jest najmniejszym zmartwieniem.

- Patrząc na to, co pokazuje Iga po zmianie trenerach, po tych dziesięciu dniach na Majorce, to ja niestety zmiany jakości na plus nie widzę. Jest nawet zmiana na minus. Jest więcej niewymuszonych błędów, więcej gry na jedno uderzenie. Nie podejrzewam, żeby Roig i Nadal ją tego uczyli. Oni raczej pewnie przekonywali ją do większej cierpliwości i regularności. Zamiast tego dostaliśmy więcej gry ofensywnej. Może za jakiś czas to zadziała, ale na razie mamy porażki w turniejach, gdzie w latach 2023-2024 było to nie do pomyślenia. Wtedy Iga szalała na kortach ziemnych, a finał z Sabalenką w Madrycie był jednym z najlepszych meczów żeńskiego tenisa.

Teraz do tego daleko.

- A ta większa liczba niewymuszonych błędów mocno niepokoi. Zwłaszcza że teraz jest jej ulubiona nawierzchnia. Dawniej Iga nie miała dwucyfrowej liczby błędów na kortach ziemnych. Nawet w tym meczu z Li było tych błędów za dużo. Ciężko to wszystko idzie i oby się odwróciło w Rzymie. Martwi mnie to, że od momentu zmiany trenera mało było u Igi tej gry, do której namawiali ją Roig z Nadalem. Bo nie bardzo wierzę, że wskazaniem była gra bardziej agresywna.

Tej gry jest dużo.

- Na kortach ziemnych gra się z poszanowaniem piłki. Jest więcej konstruowania i ataków na drugie, czy trzecie tempo, ale nie na pierwsze, co robiła Iga. To i returny, z których większość nie trafiała i to jest następny powód do zmartwień.

Czy nowa miotła w końcu u Świątek zadziała?

To będzie coś z tego jeszcze? Powiemy w końcu, że nowa miotła działa?

- Może powiem, że mnie ta agresywna, ofensywna gra odpowiada. Jednak to nie może wyglądać tak, że Iga uderza i nie idzie za tym. Tak, jakby zakładała, że to jej uderzenie kończy sprawę. Brakuje instynktu i wyczucia. Nie wiem, może Iga nie ma tego w DNA, żeby uderzyć i wejść w kort, żeby to skończyć kolejnym uderzeniem.

Nasz wybitny tenisista Wojciech Fibak powiedział mi, że on nie rozumie tego mówienia, że trener Roig uczy Igę czegoś nowego. Mówi, że Świątek straciła pewność siebie i Roig stara się to przywrócić.

- To też jest jakiś pomysł, żeby mieć dwa, trzy uderzenia i wykonywać je do perfekcji. Iga jest dobra, grając za linią końcową. Dużo biega, jest szybka i może tylko Gauff jej dorównuje w tym względzie. Jednak to nie zawsze działa. Zwłaszcza, jak chce za szybko skończyć akcję. Wtedy pojawia się 20, 30 niewymuszonych błędów.

Sabalenka z Rybakiną odjechały Świątek

Optymistycznie to nie zabrzmiało.

- W sumie przydałoby się, żeby Iga, czy Roig powiedzieli, nad czym pracują. Czy szlifują to, co było dobre, czy też pracują nad planem B? To, co jest, może wystarczyć na wygranie jednego, czy dwóch szlemów, ale nie na to, żeby wrócić do roli dominatorki. Sabalenka z Rybakiną odjechały Idze.

Jest coraz bardziej pesymistycznie.

- Nikt jednak nie stawia na Idze krzyżyka. Ona nadal jest jedną z lepszych zawodniczek. Może w Rzymie zagra lepiej. A jak nie wyjdzie, to będziemy pytali, co ona w ogóle robiła przez te dziesięć dni na Majorce. Wtedy będzie też ogromny kłopot. Przecież nic lepszego niż Nadal nie znajdzie. To jej idol. Zakładam, że on się pojawi w Paryżu, żeby pomóc. Wręcz nie wyobrażam sobie, że go nie będzie.

