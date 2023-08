Ekspert zachwycony Igą Świątek. Porównał Polkę do... Koby'ego Bryanta

I rzeczywiście możemy mówić o mentalności zwycięzcy. Uważam jednak, że nie istnieje coś takiego jak gen zwycięzcy. Do tego już wówczas charakteryzował ją ciągły głód grania. Oprócz tego ma w sobie coś, co charakteryzuje największych – chęć dodawania kolejnych elementów do swojej gry. Jeżeli chodzi już o konkretne sytuacje, to proszę zwrócić uwagę, jak często, gdy zaczyna przegrywać, podnosi poziom gry. Jak ciężko rywalkom jest ją zdominować

~ - ocenił Synówka.